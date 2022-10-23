«APEX فارما» تحقق مبيعات بقيمة 2 مليار و131 مليون جنيه خلال 2021

حققت شركة «APEX فارما» مبيعات بقيمة 2 مليار و131 مليون جنيه في السوق المصري خلال عام 2021

كما نجحت «APEX فارما» في تحقيق مبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من 2020 بقيمة 974.5 مليون جنيه بنسبة نمو 11.6% وحصة سوقية 2.2%.

وارتفعت نسبة نمو مبيعات «APEX فارما» خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يوليو 2020 بنسبة 17.9% محققة مبيعات بقيمة 1.652 مليار جنيه، وحصة سوقية 2.1%.

فى سياق متصل، توقعت وكالة «فيتش سولوشنز» زيادة قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرى عام 2022 إلى 82.3 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) مقارنة مع 77.2 مليار (4.9 مليار دولار) فى عام 2021.

ما توقعت الوكالة فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 374.0 مليار جنيه مصرى (23.0 مليار دولار) فى عام 2022 مقارنة مع 333.9 مليار (21.3 مليار دولار) فى 2021.

وتوقع التقرير انخفاض الإنفاق على الأدوية كنسبة من إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية من حوالى %23.1 فى عام 2021 إلى %17.1 فى عام 2031 مع استمرار السوق فى توفير عوائد متواضعة، رغم زيادة الإنفاق من 47.2 دولار أمريكى فى عام 2021 إلى 81.4 دولار أمريكى فى 2031.

وأكد التقرير، إمكانية جذب استثمارات فى قطاع الدواء، لكنه عدد مجموعة من النقاط تقلل من عوامل المنافسة مع الأسواق الناشئة أهمها، نظام التسعير الجبرى للأدوية فى مصر، وصعوبة دخول شركات جديدة للسوق بسبب ضبابية شروط الاستثمار رغم إقرار قانون جديد للاستثمار فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى انتشار سوق موازية للأدوية المُقلدة بدون رقابة بحسب تقرير وكالة «فيتش سولوشنز».