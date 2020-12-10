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«Aon»: زيادة المطالبات الطبية في 2021 بسبب فيروس كورونا

التراجع حدث تاريخى بالنسبة للشركات الأمريكية
مروة عبد النبي 8:53 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 8:53 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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أظهر تقرير جديد صادر عن شركة  إيون Aon  للتأمين وإعادة التأمين العالمية أن المطالبات الطبية في عام 2020 من المتوقع أن تزداد بمعدل 5 نقاط مئوية أقل من التقديرات الأولية لشركات التأمين الأمريكية بسبب COVID-19.

وتوقع الاستطلاع أيضًا أن يؤدي الوباء إلى زيادة المطالبات الطبية لأصحاب العمل بمقدار نقطتين مئويتين إضافيتين في المتوسط ​​أعلى من الاتجاهات العادية في عام 2021.

وقالت ايون Aon فى تقريرها إن المطاليات ستشمل تكاليف الرعاية التي تم تأجيلها أو تخطيها في عام 2020 إضافة إلى الوقاية من فيروس كورونا المستجد  COVID-19 والعلاج الذي سيتم تقديمه العام المقبل 2021.

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انخفاض متوقع فى تمويلات أصحاب الأعمال

وقامت شركة ايون  Aon ،إستنادا إلى مسح أجرته إذا كان صاحب العمل قد خصص في البداية ميزانية قدرها 10000 دولار لكل موظف على التكاليف الطبية في عام 2020، قبل COVID-19، فمن المتوقع أن يرى أصحاب العمل تخفيضات في المطالبات بمتوسط ​​500 دولار لكل موظف بسبب صافي تأثيرات COVID-19.

ومع ذلك يلاحظ الوسيط أنه سيكون هناك اختلاف في التأثير بين رعاة الخطة الطبية، والذي سيكون مدفوعًا بعدد من العوامل التي تشمل التركيبة السكانية والصناعة والجغرافيا.

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ووفقًا لمؤسسة Kaiser Family Foundation ، يتلقى نصف الأمريكيين تغطية تأمين صحي من خلال صاحب العمل.

وانتهى تقرير إيون للتأمين وإعادة التأمين العالمية الى أن تأثيرات COVID-19 لعام 2020 ستؤدي أيضًا إلى خفض التكاليف المدرجة في الميزانية بشكل أكبر، حيث تتوقع شركات النقل حاليًا متوسط ​​تأثيرات التكلفة المنخفضة بنسبة 15% لمزايا طب الأسنان و8% للرؤية.

التراجع حدث تاريخى بالنسبة للشركات الأمريكية

وقال تيم نيمر ، كبير الخبراء الاكتواريين العالميين للحلول الصحية في شركة أيون إنه خلال خطة عام 2021، نعتقد أن معظم أصحاب العمل الذين يمولون ذاتيًا سينفقون أموالًا أقل مما وضعوه في الميزانية لكل موظف.

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وتابع نيمر أن هذا حدث تاريخي لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، ولكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن تأثير COVID-19 على العلاجات المؤجلة والرعاية الصحية طويلة الأجل  بينما يتنقل أصحاب العمل خلال مراحل تفشي المرض المختلفة، فإن توقعاتنا الحالية هي أن استخدام الخطة الطبية سيستمر في التطبيع خلال عام 2021″.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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