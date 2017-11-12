الإسكندرية

ANKAI الصينية تفوز بمناقصة أتوبيسات الكهرباء بالإسكندرية

مها يونس فازت شركة ANKAI الصينية بالمناقصة العامة العالمية لتوريد 15 أتوبيسا للإسكندرية يعمل بالكهرباء، وفقا لإعلان الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة عن توريدهم، وتمت الترسية على وكيلها المصري الشركة الهندسية لصناعة السيارات. وكانت قد قامت 17 شركة عالمية بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة،
12 نوفمبر، 2017 12 نوفمبر، 2017

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مها يونس

فازت شركة ANKAI الصينية بالمناقصة العامة العالمية لتوريد 15 أتوبيسا للإسكندرية يعمل بالكهرباء، وفقا لإعلان الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة عن توريدهم، وتمت الترسية على وكيلها المصري الشركة الهندسية لصناعة السيارات.

وكانت قد قامت 17 شركة عالمية بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، وتقدم منهم 5 شركات بالعروض، ومن المقرر توريد أتوبيس للتجربة لمدة 3 أشهر حتى يتم تفعيل وتوريد باقي الكمية.

وبحسب اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة، يتميز الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء عن مثيله الذي يعمل بالوقود أو الغاز، إنه أكثر أمانا، صديق البيئة، أقل تكلفة في عمليات الإصلاح والصيانة، مكيف الهواء، أقل جهد في تنفيذ عمليات الصيانة.

كما أشار “عليوة” أن الأتوبيس الجديد مزود بنظام لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مزود بخاصية التتبع، لا يستخدم أي نوع من الوقود أو الغاز، وسعره يعادل تقريبا سعر الأتوبيس الغاز، ومن المنتظر إنخفاض الأسعار مستقبلا. 

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