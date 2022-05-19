مجموعة «Altawheed» للتجارة والتوكيلات تحصل على شهادة الأيزو «90001 ISO» لدعم خططها التصديرية

أعلنت مجموعة “Altawheed” للتجارة والتوكيلات عن حصولها على شهادة الأيزو “90001” للتوزيع والجودة ومتابعة العملاء.

وقال مصطفى أحمد رئيس مجلس إدارة مجموعة “Altawheed” للتجارة والتوكيلات، إن حصول الشركة على شهادة الأيزو “90001” من أهم الخطوات التي تدعم خطط الشركة التوسعية داخل السوق المصرية، حيث تدعم الاتجاه نحو تصدير منتجاتها من إكسسوارات المحمول والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الشهادة تعد أحد متطلبات التصدير لضمان جودة المنتجات المصرية المصدرة للخارج.

وأوضح ، في بيان وصل “المال” أن السعي نحو اعتماد جودة منتجاتنا يأتي في إطار خطط الدولة الرامية نحو التصنيع والإنتاجية من أجل الوصول لصادرات 100 مليار دولار .

وثمن رئيس مجموعة ” Altawheed” جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على تذليل المعوقات الخاصة بالشركات رغم التحديات العالمية التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية.

وأكد رئيس مجموعة ” Altawheed” أن الفرص التصنيعية التي تتيحها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لتقليل الاستيراد مقابل دعم الإنتاج المحلي، يجب الاستفادة منها ودعمها على النحو الذي يجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال مشيرا إلى دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو التصنيع وتوفير بيئة استثمارية خصبة لنمو القطاعات التكنولوجية وتنويع فرص العمل المتاحة بالقطاع من خلال نقل الخبرات الدولية.

وبحسب مصطفى، استطاعت” Altawheed” أن تحظى بثقة عدد كبير من كبريات الشركات العالمية حيث تعد وكيلاً لعدد من العلامات التجارية في سوق المحمول والتكنولوجيا بسبب الالتزام بالمعايير الدولية.

ونوه مصطفى عن اتجاه الشركة للاستفادة من الحوافز التي أتاحتها الدولة لدعم وتعزيز قدرات القطاع الخاص والتحول للإنتاجية والتصنيع الأمر الذي يمنح الشركات المصرية مزيداً من الثقل أمام نظيراتها العالمية،.

وشدد على ضرورة المضي قدماً في دعم الشركات الراغبة في التصنيع في كافة القطاعات خاصة التكنولوجية، مثمناً جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو خلق مناخ استثماري جاذب وفعال ، ينعكس على قدرات الشركات لتحسين مناخ الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل.

وتعمل الشركة على تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال طرح جميع المنتجات الجديدة في قطاع التكنولوجيا وإكسسوارات المحمول للوكالات العالمية الرائدة عبر موقعها الإلكتروني.

من جانبه، أكد محمود صبحي المدير المالي بالمجموعة، على اتجاه الشركة نحو هيكلة عملياتها في مصر من خلال إبرام شراكات دولية والحصول على وكالات جديدة لجذب كل ما هو جديد في القطاع التكنولوجي وخاصة إكسسوارات الهواتف المحمولة، فضلا عن العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية لضمان جودة المنتجات.

وقال صبحي إن الحصول على شهادة الأيزو 90001، يدعم إستراتيجية المجموعة نحو تعزيز تواجدها في السوق المصرية والاتجاه نحو التصنيع من أجل التصدير.