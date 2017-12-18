Allmuze شبكة اجتماعية جديدة تعتمد على الصوت فقط

ياسمين فواز طوّر اثنان من رواد الأعمال الفلسطينيين شبكة تواصل اجتماعى معتمدة على الصوت فقط تعرف بـ"Allmuze". ويعتمد التطبيق الجديد الخاص بالشبكة على الصوت فقط دون الكتابة، ويمتلك كل مستخدم صفحة شخصية خاصة به تضم جميع مشاركاته، حتى التعليقات على…

ياسمين فواز

طوّر اثنان من رواد الأعمال الفلسطينيين شبكة تواصل اجتماعى معتمدة على الصوت فقط تعرف بـ”Allmuze”.

ويعتمد التطبيق الجديد الخاص بالشبكة على الصوت فقط دون الكتابة، ويمتلك كل مستخدم صفحة شخصية خاصة به تضم جميع مشاركاته، حتى التعليقات على مشاركات الآخرين تجرى من خلال الصوت أيضًا ولا يوجد أى مكان لإضافة النصوص المكتوبة أو الصور، حتى الرسائل يتم إرسالها بشكل صوتي.

وتتيح الشبكة الاجتماعية الجديدة للمستخدمين الاستجابة لمشاركات الآخرين من خلال الضغط على أيقونة الميكروفون والتحدث لمدة 30 ثانية كحد أقصى، ثم نشر التعليق ليكون مرفقًا بالمنشور الأصلى، كما يمكن الإعجاب بأى مشاركة صوتية، كما يمكن مشاركتها عبر الشبكات الأخرى، أما الصفحة الشخصية للمستخدم فستحوى جميع المشاركات الصوتية، ويمكن لأى مستخدم متابعة المستخدمين الآخرين كى تظهر له جديد مشاركاتهم.

وتقول دعاء عقل، مديرة التطوير المجتمعي في الشرق الأوسط، “هي فضاء للاستكشاف، الاستلهام والمشاركة عبر إنتاج مقاطع فيديو وصوت، تمكّن هذه المنصّة مستخدميها من اكتشاف ما يدور حولهم، إضافة تعليقاتهم ووجهات نظرهم، ومشاركة قصصهم مع العالم، تساعد أولميوز Allmuze مستخدميها، أو من نسمّيهم الميوزرز “Muzers على معرفة أحدث الترندات والمشاركة فيها بطريقة ممتعة عبر جعل شخصياتهم جزءًا من المحتوى”.

ويتوفر تطبيق أولميوز Allmuze مجانًا على الأندرويد والـ”iOS”، يدعم التطبيق المحتوى ذا الدقة العالية، كما أنّه سهل الاستخدام وسريع في معالجة مقاطع الفيديو والصوت. يدعم التطبيق ثلاث لغات: الإنجليزية، العربية، والفرنسية.

ومن المقرر إطلاق التطبيق عالميًّا مع مطلع 2018، وإطلاق المزيد من التحديثات خلال النصف الثاني من العام نفسه، مثل ميزة توثيق الحسابات.