«Alex Angels» تطلق صندوق استثمار برأسمال 100 مليون جنيه

كشف طارق القاضى، الشريك المؤسس لصندوق Alex Angels ، عن تأسيس شركة منفصلة جار تحديد شكلها القانوني تتولى إدارة الصندوق المرتقب

تعتزم مجموعة إسكندرية للاستثمار الملائكى «Alex Angels» ، إطلاق صندوق استثمار جديد «Alex Angel fund» برأسمال 100 مليون جنيه فى السوق المحلية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكشف طارق القاضى، الشريك المؤسس لصندوق Alex Angels ، عن تأسيس شركة منفصلة جار تحديد شكلها القانوني تتولى إدارة الصندوق المرتقب ويضم هيكل المساهمين 75 إلى80 مستثمرا محليا.

و«المستثمر الملاك» هو رجل أعمال يمول شركة ناشئة، مقابل الحصول على سندات قابلة للتحويل لأسهم أو حصص فى المشروع، وتتكون مجموعة إسكندرية للاستثمار الملائكى من 30 مستثمر فرد حاليا.

وأضاف القاضى – فى تصريحات لـ«المال»- أن إطلاق صندوق استثمارى يأتى فى إطار دعم وتنمية موارد الشركات الناشئة ومساعدتها على تحقيق فرص النمو على المدى البعيد.

وقال إن الفترة الحالية تشهد مباحثات حول تعيين عدد من المناصب الإدارية التى ستقوم بتنفيذ الخطط وأعمال الشركة الجديدة المزمع إطلاقها محليًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قطاع «التكنولوجيا والاتصالات» يأتى على رأس أولويات الصندوق عبر تقديم الدعم التمويلى وتخصيص 80 إلى%90 من إجمالى الاستثمارات فى مجالات مختلفة.

وأكد أنه من المخطط ضخ 30 مليون جنيه كمرحلة أولى فى رأسمال صندوق «Alex Angel fund» لصالح الشركات الناشئة والمستثمرين فى سبتمبر المقبل، على أن يصل إجمالى المحفظة التمويلية إليى 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وتابع: «صندوق الاستثمار سيدعم الشركات الناشئة بنسبة تتراوح بين30 إلى%50 من رأسمالها».