«AIG» تتعاقد مع «فورى» لتحصيل أقساط الحوادث الشخصية

بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

تعاقدت شركة AIG للتأمين على الممتلكات مع شركة فورى للدفع الإلكترونى بهدف تحصيل أقساط وثيقة الحوادث الشخصية فقط، والتى طرحتها الشركة مؤخراً، على أن يتم التعاقد على تحصيل وثائق أخرى تباعاً.

وقال مصدر مسؤول بشركة AIG إنها تعاقدت مع فورى فى مارس الماضى، وحصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى 29 أبريل على إعلان التعاقد وبدء تفعيله.

وأكد المصدر أن قسط وثيقة الحوادث الشخصية المطروحة يبلغ 10 جنيهات شهرياً، ويمكن السداد بشركة فورى شهرياً، أو نصف سنوي، أو مرة واحدة لضمان سريان التغطية.

الوثيقة تغطي مصروفات العلاج الناتج عن حادث

وتابع: الوثيقة تغطى مصروفات العلاج الناتج عن حادث، وتغطى مصاريف تعليم الأولاد والأسرة حتى 75 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى.

وأوضح أن هذه الوثيقة تشهد إقبالاً كبيراً وملحوظاً منذ شهرين، بسبب ضآلة القسط ووضوح تغطياتها، علاوة على سهولة السداد.

وقررت الرقابة المالية فى إطار تحول قطاع التأمين نحو الشمول المالى والتكامل بين الخدمات المالية تعاون سوق التأمين مع شركات الدفع الإلكترونى، مع إمكانية سداد التعويضات إلكترونيا على حساب العميل فى البنوك.

وتابع المصدر أن التأمين بقطاع متناهى الصغر يوفر التغطية للعديد من الأسر، ولم تعد إجراءاته صعبه، كما يوفر لشركات التأمين تكوين حصيلة جيدة.

وأكد أن الاختيار وقع على فورى لتوفيرها منافذ بجميع أنحاء الجمهورية، وماكينات دفع فى كل القرى والنجوع، ما ييسر على العميل اقتناء الوثيقة بسهولة.

وأضاف أن السداد الإلكترونى من أهم الإجراءات التى توفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى أنه يساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا فى الوقت الحالى، وتقليص تداول «النقود السائلة «.