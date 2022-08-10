‏«AIG الأمريكية» تعتزم الموافقة على بيع وحدتها بمصر لـ«GIG للتأمين»

كشفت مصادر مطلعة أن شركة «AIG» للتأمين الأمريكية تعتزم الموافقة على بيع حصتها فى وحدتها بمصر -البالغة نحو -%95.02 بحصيلة تصل إلى 187 مليون جنيه، ضمن عرض الشراء المقدم من «GIG للتأمين مصر».

يُذكر أن «GIG للتأمين مصر» –المملوكة لمجموعة الخليج الكويتية- تقدمت رسميًا أمس الثلاثاء بعرض شراء إجبارى على كامل أسهم «AIG إيجيبت للتأمين»، البالغة 1.2 مليون سهم، وبحد أدنى %75 بسعر 164.14 جنيه للسهم، فى صفقة ستصل قيمتها الإجمالية إلى 196.9 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال «AIG للتأمين» نحو 60 مليون جنيه، موزعًا على 1.2 مليون سهم، فيما يضم هيكل ملكية الشركة بخلاف المساهم الرئيسى AIG الأمريكية المالكة لـ %95.02 عددًا من المؤسسات والأفراد الذين يملكون نحو %4.98 المتبقية، أبرزهم «مصر لتأمينات الحياة» بحصة %2.7 و«الشركة العربية للتأمين والتجارة» بنسبة %0.7 بالإضافة إلى عدد من الأفراد منهم «آل غبور حنا» ومحمد فريد خميس وآخرين.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الطرفين اتفقا على تعيين شركة «برايم لتداول الأوراق المالية» كسمسار لتنفيذ الصفقة المحتملة حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إتمامها، مع تولى قطاع الاستشارات المالية فى «برايم» مهمة تقييم سهم «AIG» لصالح «GIG».

«الهيئة» تدرس خطة اندماج الكيانين وآثارها التنافسية على السوق قبل الموافقة

وأوضحت المصادر أن الرقابة المالية -عبر لجانها الداخلية- ستدرس خطة مقدم عرض الشراء لدمج الشركتين فى كيان واحد، وآثار ذلك على المنافسة وطبيعة سوق التأمينات العامة، وذلك للاستقرار على قرار نهائى بخصوص تلك الصفقة.

وفسرت المصادر، إلزامية عملية الدمج بين الشركتين، بأن القانون ينص على ألا تتخطى نسبة استثمارات أى شركة تأمين فى أخرى تمارس النشاط نفسه %25 من أسهمها، وفى حالة زيادة تلك النسبة عن ذلك، فإنه يتحتم اندمجهما فى كيان واحد.

وأفصحت أن شركة GIG للتأمين ستعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل الصفقة المحتملة، موضحة أنها تقدمت بخطة ما بعد الاستحواذ للهيئة للحصول على الموافقات اللازمة.

وكشفت «المال» عبر موقعها الإلكترونى أمس -الثلاثاء- أن GIG للتأمين انتهت من عملية الفحص النافى للجهالة، وفقًا لتصريحات علاء الزهيري، العضو المنتدب للشركة.

وتولى مكتب حلمى حمزة، مهمة المستشار القانوني، فيما تولت شركة «ديلويت» مهام المستشار المالى للشركة.

ونجحت «GIG للتأمين مصر» فى تحقيق إجمالى محفظة أقساط بقيمة 1.463 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2020، بزيادة %11 على المحقق العام المالى السابق له 2020/2019.

وبلغ صافى ربح العام قبل الضرائب بلغ 237 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، بزيادة سنوية %1.