aiBANK يطلق خدمة جديدة لكبار العملاء

أطلق aiBANK خدمة ai Premier Elite لتقديم خدمات مميزة صممت خصيصاً لشريحة كبار العملاء من خلال خدمات مصرفية او غير مصرفية.
و قام البنك بتوفير عدة خدمات مصرفية لكبار عملائه ai Premier Elite وهي كالآتي:
خدمات aiPremier elite المصرفية
• مدير متخصص لمعاملاتك البنكية
• صالات انتظار بريميير ايليت في فروع aiBANK
• أولوية لتنفيذ معاملاتك البنكية المطلوبة
• فتح حساب واصدار دفاتر شيكات معافاة من المصاريف
• إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية مجانا بحد ائتماني يصل الى,000,0001جنيه مصري
• إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية إضافية مجانا
• بطاقة الخصم المباشر البلاتينية معفاة من المصاريف
• إمكانية الحصول على قرض بريميير ايليت الذي يصل ,000,0002جنيه مصري بأسعار مميزة
• باقة من المنتجات المصرفية للادخار والاستثمار
• لائحة أسعار تفصيلية على جميع المنتجات والخدمات
• إمكانية الحصول على تمويل عقاري يصل الى 15,000,000 جنيه مصري بأسعار مميزة
خدمات aiPremier elite المساعدة الشخصية
• خدمات الأوراق الحكومية
• الخدمات المنزلية (اعمال الصيانة المنزلية – تنظيف المنزل … الخ)
• خدمات دفع الفواتير مثل (الكهرباء – الغاز – المدفوعات البنكية – مصاريف المدرسة … الخ)
• الخدمات الترفيهية (حجز تذاكر الحفلات وحجز المطاعم)
• الخدمات الصحية (حجز مواعيد الأطباء والمستشفيات والنوادي الصحية)
خدمات aiPremier elite الطبية
• الحصول على فحوصات طبية كاملة مجانا في كبرى المستشفيات داحل جمهورية مصر العربية
خدمات aiPremier elite للسفر
• تمتع بخدمة اهلا المطار مرة واحدة مجانا
• التمتع بخدمة التوصيل من والى المطار
• حجز تذاكر الطيران (محلى ودولي)
• حجز الفنادق والمنتجعات السياحية
• خدمه المساعدة في أستخرج التأشيرة السياحية
خدمات aiPremier elite الرياضية/ الرفاهية
يمكنك التمتع بإحدى المميزات.
• امكانية تعلم وممارسة رياضة الجولف مجانا على أيدي مدربين متخصصين
• أو إمكانية التمتع بقضاء ليلة مجانية بفندق 5 نجوم مجانا داخل جمهورية مصر العربية
• أو إمكانية التمتع بخدمات SPA مجانا