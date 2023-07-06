aiBANK يطلق خدمة جديدة لكبار العملاء

أطلق aiBANK خدمة ai Premier Elite لتقديم خدمات مميزة صممت خصيصاً لشريحة كبار العملاء من خلال خدمات مصرفية او غير مصرفية.

و قام البنك بتوفير عدة خدمات مصرفية لكبار عملائه ai Premier Elite وهي كالآتي:

خدمات aiPremier elite المصرفية

• مدير متخصص لمعاملاتك البنكية

• صالات انتظار بريميير ايليت في فروع aiBANK

• أولوية لتنفيذ معاملاتك البنكية المطلوبة

• فتح حساب واصدار دفاتر شيكات معافاة من المصاريف

• إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية مجانا بحد ائتماني يصل الى,000,0001جنيه مصري

• إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية إضافية مجانا

• بطاقة الخصم المباشر البلاتينية معفاة من المصاريف

• إمكانية الحصول على قرض بريميير ايليت الذي يصل ,000,0002جنيه مصري بأسعار مميزة

• باقة من المنتجات المصرفية للادخار والاستثمار

• لائحة أسعار تفصيلية على جميع المنتجات والخدمات

• إمكانية الحصول على تمويل عقاري يصل الى 15,000,000 جنيه مصري بأسعار مميزة

خدمات aiPremier elite المساعدة الشخصية

• خدمات الأوراق الحكومية

• الخدمات المنزلية (اعمال الصيانة المنزلية – تنظيف المنزل … الخ)

• خدمات دفع الفواتير مثل (الكهرباء – الغاز – المدفوعات البنكية – مصاريف المدرسة … الخ)

• الخدمات الترفيهية (حجز تذاكر الحفلات وحجز المطاعم)

• الخدمات الصحية (حجز مواعيد الأطباء والمستشفيات والنوادي الصحية)

خدمات aiPremier elite الطبية

• الحصول على فحوصات طبية كاملة مجانا في كبرى المستشفيات داحل جمهورية مصر العربية

خدمات aiPremier elite للسفر

• تمتع بخدمة اهلا المطار مرة واحدة مجانا

• التمتع بخدمة التوصيل من والى المطار

• حجز تذاكر الطيران (محلى ودولي)

• حجز الفنادق والمنتجعات السياحية

• خدمه المساعدة في أستخرج التأشيرة السياحية

خدمات aiPremier elite الرياضية/ الرفاهية

يمكنك التمتع بإحدى المميزات.

• امكانية تعلم وممارسة رياضة الجولف مجانا على أيدي مدربين متخصصين

• أو إمكانية التمتع بقضاء ليلة مجانية بفندق 5 نجوم مجانا داخل جمهورية مصر العربية

• أو إمكانية التمتع بخدمات SPA مجانا