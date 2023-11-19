aiBANK يحقق صافي أرباح 801.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر

حقق بنك aiBANK صافي أرباح بقيمة 801.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، محققًا نسبة نمو 100%.

وسجل صافي الدخل من العائد نحو 1.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، بنسبة نمو قدرها 41 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حقق صافي الأرباح التشغيلية نموًا بنحو 58% ليسجل نحو 2.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نحو 24.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، فيما بلغ إجمالي قروض الشركات نحو 17.3 مليار جنيه بنهاية الفترة ذاتها.

وسجل إجمالي ودائع العملاء في aiBANK حوالي 52.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو قدرها 10% عن الفترة المناظرة من العام الماضي، ليصل إجمالي أصوله إلى نحو 62.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث.

ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك إلى 85 ماكينة، وعدد فروعه إلى 33 فرعًا.