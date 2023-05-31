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«aiBank» يحقق صافي أرباح 175 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

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مقابل 139.846 مليون جنيه خلال ديسمبر من العام الماضي 2022، بنسبة نمو 25%

«aiBank» يحقق صافي أرباح 175 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023
شروق محمود

شروق محمود

7:19 م, الأربعاء, 31 مايو 23

حقق

aiBank
نموًّا قويًّا وأداء إيجابيًّا، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، إذ حقق البنك صافي أرباح يقدَّر بنحو 175 مليون جنيه، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 25%.

نتائج أعمال aiBank

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 806.8 مليون جنيه، خلال 3 أشهر، فيما سجل صافي الدخل من العائد 533.6 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات 21.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2023، وبلغ إجمالي قروض الشركات 15.9 مليار جنيه،

فيما بلغ إجمالي قروض الأفراد 5.5 مليار جنيه، حتى مارس 2023، وسجلت ودائع عملاء البنك 46.6 مليار جنيه خلال مارس الماضي.

جريدة المال

ونوّه البنك، في بياناته، اليوم، بأن معدل كفاية رأس المال بلغت نسبته 16.28%، خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 5.4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أصول البنك 57.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

ووصل عدد فروع البنك إلى 32 فرعًا، فيما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي 77 ماكينة.

شروق محمود

شروق محمود

7:19 م, الأربعاء, 31 مايو 23