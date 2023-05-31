«aiBank» يحقق صافي أرباح 175 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

حقق

نتائج أعمال aiBank

نموًّا قويًّا وأداء إيجابيًّا، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، إذ حقق البنك صافي أرباح يقدَّر بنحو 175 مليون جنيه، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 25%.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 806.8 مليون جنيه، خلال 3 أشهر، فيما سجل صافي الدخل من العائد 533.6 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات 21.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2023، وبلغ إجمالي قروض الشركات 15.9 مليار جنيه،

فيما بلغ إجمالي قروض الأفراد 5.5 مليار جنيه، حتى مارس 2023، وسجلت ودائع عملاء البنك 46.6 مليار جنيه خلال مارس الماضي.

ونوّه البنك، في بياناته، اليوم، بأن معدل كفاية رأس المال بلغت نسبته 16.28%، خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 5.4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أصول البنك 57.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

ووصل عدد فروع البنك إلى 32 فرعًا، فيما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي 77 ماكينة.