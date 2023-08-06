«aiBank» بصدد إطلاق خدمتى الموبايل والإنترنت البنكى خلال الربع الأخير من العام

علمت «المال» من مصادر مصرفية مطلعة أن بنك الاستثمار العربى، بصدد إطلاق الموبايل والإنترنت البنكى خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وأضافت المصادر أن «الاستثمار العربى» ينتظر حاليًا الحصول على موافقة البنك المركزي، ويستهدف طرح العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية والتى قد يكون من بينها الإقراض عبر الإنترنت خلال العام المقبل.

وكشفت أن البنك انضم منذ نحو شهر إلى شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق انستاباي، موضحة أن هناك إقبالا كبيرا من العملاء على هذه الخدمة.

وأفادت بأن البنك خصص محفظة استثمارات لتطوير بنيته التحتية وشبكة فروعه، مفضلة عدم الإفصاح عن حجمها فى الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن البنك لديه خطة لإطلاق عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجيته للتطوير والتى ترتكز على التحول الرقمى وتقديم الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه.

ويسعى بنك الاستثمار العربى إلى تطوير الخدمات المصرفية للعملاء، وتوفير منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات السوق المصرفية

يعتزم aiBank زيادة شبكة فروعه فى (القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد) بما يتواءم مع خطته لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة، ولتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتى أثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة العمل.

وأكدت المصادر أن الخدمات الرقمية تُسهل إمكانية إجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق إلكترونية سريعة وسهلة الاستخدام.

ويعمل البنك على نشر وتحديث شبكة ماكينات الصراف الآلى (ATMs) إضافة إلى توفير ماكينات (ATMs) المخصصة لذوى الهمم من خلال فروعه.

وارتفع صافى أرباح بنك الاستثمار العربى aibank بنسبة %25 على أساس سنوى خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجارى لتصل إلى 175 مليون جنيه.

فيما حقق ارتفاعا فى صافى أرباح التشغيل بنحو %92 على أساس سنوى لتسجل 806.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، بحسب نتائج الأعمال المعلنة من قبل البنك.

وارتفع صافى الدخل من العائد بنسب بلغت نحو %56 على أساس سنوى لتسجل 533.6 مليون جنيه. ويمتلك بنك الاستثمار العربى نحو 33 فرعا و 77 ماكينة صراف آلى.