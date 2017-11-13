Afrises تنفذ 12 محطة شمسية لرى 2500 فدان بالفرافرة

المال ـ خاص تخطط شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises»، لتنفيذ 12 محطة طاقة شمسية، نهاية العام الجارى، 600 كيلو وات، لرى 2500 فدان فى الفرافرة. كشف أحمد حمدي، رئيس الشركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، فى تصريحات لـ «المـال»، عن أن الشركة فازت بـ 12 محطة طاقة شمسية،

المال ـ خاص

تخطط شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises»، لتنفيذ 12 محطة طاقة شمسية، نهاية العام الجارى، 600 كيلو وات، لرى 2500 فدان فى الفرافرة.

كشف أحمد حمدي، رئيس الشركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، فى تصريحات لـ «المـال»، عن أن الشركة فازت بـ 12 محطة طاقة شمسية، للمحطات الشمسية التى تستخدم فى الآبار الخاصة باستخراج المياه، لرى الأراضى الزراعية، ومحطات تحلية مياه البحر.

أشار حمدى إلى أن إجمالى قيمة المشروعات التى تنفذ يصل إلى 25 مليون جنيه، كما تسعى الشركة لزيادة عدد المشروعات، وزيادة حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة، والتوسع داخل السوق المحلية والإفريقية، موضحاً أن تكلفة المشروع تبدأ من 250 ألف جنيه للمحطة الواحدة.

أوضح أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات تصنيع مصرى، وتركيب خلايا مستوردة من الصين، واستخدام معدات مثل الطلمبات والمحولات مستوردة من فنلندا وألمانيا وغيرها.

وأضاف أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى الصعيد، ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه، لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.

فى ذات السياق كشف أن المشروعات تساهم فى رى 2500 فدان فى منطقة الفرافرة، كما أن الشركة تخطط لزيادة مشروعاتها خلال 2018، مع قيام الحكومة بتحريك أسعار المواد البترولية، والحد من دعم الطاقة.

أوضح أن قدرة المحطة الواحدة تصل إلى 25 كيلووات، باستخدام خلايا فوتوفولتية، التى من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، واستيراد الألواح من شركة صن تك الصينية، وتركيب محولات فنلندية من تصنيع شركة abb واستخدام طلمبات أوروبية.

أشار حمدى إلى أن الشركة تنفذ مشروعات شمسية فى السودان، والسعودية، وأوغندا، كما أن لها بعض المقرات فى تلك الدول، وتسعى لزيادة تواجدها خارج مصر، والاستفادة من الخبرات وسابقة الأعمال، والمنافسة على المشروعات، والتوسع فى المشروعات الأكبر من 500 كيلووات.

قال إن تحريك أسعار الكهرباء ساهم فى زيادة الطلب على المشروعات الشمسية، لا سيما أنها تعد مستقبل الطاقات لا سيما فى ظل إعلان الحكومة عن إلغاء الدعم عن الطاقة قريبًا، وزيادة أسعار الوقود عالميًا.