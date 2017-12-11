Afrises تنفذ مشروعات شمسية فى أوغندا بقيمة 100 مليون جنيه

المال ـ خاص قال ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ شرﻛﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ «Afrises »، إن شركته فازت بمناقصة لإنشاء مجموعة طاقة شمسية فى أوغندا بتكلفة استثمارية، تصل إلى 100 مليون جنيه، وبقدرة 6 ميجاوات. وأوضح - فى تصريحات لـ «المـال»-…

المال ـ خاص

قال ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ شرﻛﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ «Afrises »، إن شركته فازت بمناقصة لإنشاء مجموعة طاقة شمسية فى أوغندا بتكلفة استثمارية، تصل إلى 100 مليون جنيه، وبقدرة 6 ميجاوات.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المـال»- أن المشروعات سيتم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية، وذلك لرى الأراضى بقدرة 6000 حصان لجميع المشروعات، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من جميع تفاصيل العقد، وتم توقيعه مع الحكومة الأوغندية.

وأضاف أن الشركة بدأت تنفيذ المشروع باستخدام خلايا شمسية مستوردة من الصين، عبر شركة «صن تك»، ومن المرتقب الانتهاء من جميع المحطات بنهاية عام 2018 وتشغيلها بداية 2019 لتشغيل الآبار التى تستخدم فى رى الأراضى هناك.

وكان «حمدى» قد أوضح لـ «المال» أن شركته تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال 2018 إلى 500 مليون جنيه، بزيادة 4 أضعاف عن العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركة، نفذت حجم أعمال داخل السوق المحلية، بما يصل إلى 110 ملايين جنيه العام الجارى، متوقعا وصول إجمالى الطاقة المنتجة من مشروعاتها العام المقبل إلى 25 ميجاوات.

و كشف «حمدى» أن شركته تخطط لاقتحام السوق الأفريقية لتنفيذ حجم أعمال يصل إلى 300 مليون جنيه، فى إثيوبيا، وأوغندا، والسودان، فى مشروعات محطات شمسية لرى الأراضى، عبر استخراج المياه من الآبار، مشيرا إلى أنها تستهدف اقتحام السوق السعودية، عبر مشروعات تشغيل آبار لرى الأراضى.

وقال إن شركته تنافس على عدد من المشروعات الشمسية داخل مصر، عبر تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لرى الأراضى عبر تشغيل الآبار، لافتا إلى أنها انتهت من تنفيذ 12 محطة طاقة شمسية، للمحطات الشمسية التى تستخدم فى الآبار الخاصة باستخراج المياه، لرى الأراضى الزراعية، ومحطات تحلية مياه البحر.

وأكد أن الشركة تسعى إلى التوسع فى السوق السعودية، عبر الدخول فى تحالف مع شركات محلية أو سعودية، وستتقدم لعدد من المشروعات فى أوغندا خلال الفترة المقبلة، كما تسعى لاقتناص مشروعات أخرى لتوريد العدادات.