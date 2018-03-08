Afrises تنفذ محطة شمسية فى اليمن باستثمارات 18 مليون جنيه

عمر سالمتخطط شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية المصرية «Afrises»، لتنفيذ محطة طاقة شمسية، خلال الفترة المقبلة فى إحدى محافظات دولة اليمن بتكلفة مالية تصل لنحو 18 مليون جنيه. كشف أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، فى تصريحات لـ «المـال»، أن قدرة المش

عمر سالم

تخطط شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية المصرية «Afrises»، لتنفيذ محطة طاقة شمسية، خلال الفترة المقبلة فى إحدى محافظات دولة اليمن بتكلفة مالية تصل لنحو 18 مليون جنيه.

كشف أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية، فى تصريحات لـ «المـال»، أن قدرة المشروع تصل لنحو 1000 كيلووات، وسيتم إنشاء المشروع لصالح أحد رجال الأعمال اليمنيين، وذلك لإنارة الأماكن السكنية وربطها بالشبكة القومية.

وأضاف أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، ويستغرق تنفيذه انحو ثلاثة أشهر وبتمويل من رجل الأعمال، ويتم استخدام ألواح شمسية مستوردة من الصين.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروعات شمسية فى السودان، والسعودية، وأوغندا، كما أن لها بعض المقار فى تلك الدول، وتسعى لزيادة تواجدها خارج مصر، والاستفادة من الخبرات وسابقة الأعمال، والمنافسة على المشروعات، والتوسع فى المشروعات الأكبر من 500 كيلووات.

فى السياق نفسه، كشف حمدى أن الشركة اقتنصت إنشاء 10 محطات شمسية فى محافظة قنا بصعيد مصر بإجمالى قدرة تصل لنحو 300 حصان، ضمن خططها فى التوسع بمشروعات رى الأراضى باستخدام الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن إجمالى قيمة المشروعات التى تنفذ يصل إلى 5 ملايين جنيه، كما تسعى الشركة لزيادة عدد وحجم المشروعات، خلال الفترة المقبلة، والتوسع داخل السوقين المحلية والإفريقية، موضحاً أن تكلفة المشروع تبدأ من 250 ألف جنيه للمحطة الواحدة.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من المشروعات العشرة بنهاية مارس الجارى، كما تستخدم بطاريات تصنيع مصرى، وتركيب خلايا مستوردة من الصين، واستعمال معدات مثل الطلمبات والمحولات مستوردة من فنلندا وألمانيا وغيرها، موضحاً أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية.

وأضاف أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى الصعيد، ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه، لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.

قال إن تحريك أسعار الكهرباء ساهم فى زيادة الطلب على المشروعات الشمسية، لا سيما أنها تعد مستقبل الطاقات خاصة فى ظل إعلان الحكومة عن إلغاء الدعم عن الطاقة قريبًا، وزيادة أسعار الوقود عالميًا.