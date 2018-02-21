Afrises تقتنص 10 محطات شمسية فى الفرافرة

❏ حمدى: الانتهاء من تنفيذ 30 أخرى بالوادى الجديد عمر سالم اقتنصت شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises» الفوز بتنفيذ 10 محطات شمسية، بأحجام مختلفة، بمنطقة الفرافرة، فى محافطة الوادى الجديد، بعد منافسة مع عدد من الشركات. كشف أحمد حمدى، رئيس الشركة، عن أن إجمالى قدرة المشروع

❏ حمدى: الانتهاء من تنفيذ 30 أخرى بالوادى الجديد

عمر سالم

اقتنصت شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises» الفوز بتنفيذ 10 محطات شمسية، بأحجام مختلفة، بمنطقة الفرافرة، فى محافطة الوادى الجديد، بعد منافسة مع عدد من الشركات.

كشف أحمد حمدى، رئيس الشركة، عن أن إجمالى قدرة المشروعات تصل إلى 1 ميجاوات، وتصل قدرة كل منها إلى 100 كيلووات، لافتاً إلى أن المشروعات تضم محطة لكل مستثمر لري أرضه.

أضاف فى تصريح لـ«المـال»، أن المشروعات تصل قيمتها إلى 15 مليون جنيه، ممولة من العملاء ذاتيا وليس بنكياً، موضحاً أن المشروعات لتشغيل طلمبات لرى الأراضى فى محافظة الوادى الجديد، ضمن مشروعات 1.5 مليون فدان.

كشف عن أن المحطات تسهم فى رى 5000 فدان، موضحاً الشركة بدأت فى التنفيذ، وتستغرق المدة الإجمالية قرابة الشهر، وافتتاح المحطات خلال مارس المقبل.

أوضح أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى تتضمن تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات تصنيع مصرى، وتركيب خلايا مستوردة من الصين عبر شركة صن تك، واستخدام معدات مثل الطلمبات استيرادها من تركيا، والمحولات من شركةABB مصر.

أكد أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول يستهلك معدلات طاقة مرتفعة، ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى إلى تركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى يمتلك أراض أو مشروعات فى الصحراء، وليست مرتبطة بالشبكة القومية، ويسعى إلى استبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.

فى ذات السياق انتهت الشركة من تنفيذ 30 محطة شمسية، بأحجام مختلفة بمنطقتى الداخلة، وواحة باريس، فى محافظة الوادى الجديد.

كشف حمدي عن أن إجمالى قدرة المشروعات يصل إلى 2 ميجاوات، وقدرة كل منها بين 50 و75 و100 و125 كيلووات، لافتاً إلى أن المشروعات تنقسم بواقع 20 محطة فى واحة الداخلة و10 بواحة باريس.

أشار إلى أن المشروعات تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه، ممولة من العملاء عن طريق قروض بنكية، موضحاً أن المشروعات لتشغيل طلمبات رى الأراضى فى محافظة الوادى الجديد ضمن مشروعات 1.5 مليون فدان.