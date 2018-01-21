Afrises تقتنص تنفيذ 30 محطة شمسية بالوادى الجديد

❏ حمدى: الانتهاء من تشغيل 16 مشروعا بالفرافرةعمر سالماقتنصت شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises» الفوز بتنفيذ نحو 30 محطة شمسية بأحجام مختلفة بمنطقتى الداخلة وواحة باريس فى محافظة الوادى الجديد، وذلك بعد منافسة مع عدد من الشركات.كشف المهندس أحمد حمدى، رئيس الشركة، أن إجمال

❏ حمدى: الانتهاء من تشغيل 16 مشروعا بالفرافرة

عمر سالم

اقتنصت شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises» الفوز بتنفيذ نحو 30 محطة شمسية بأحجام مختلفة بمنطقتى الداخلة وواحة باريس فى محافظة الوادى الجديد، وذلك بعد منافسة مع عدد من الشركات.

كشف المهندس أحمد حمدى، رئيس الشركة، أن إجمالى قدرة المشروعات يصل إلى 2 ميجاوات، وتتراوح قدرة كل منها بين 50 و75 و100 و125 كيلووات، لافتاً إلى أن المشروعات تنقسم بواقع 20 محطة فى واحة الداخلة و10 بواحة باريس.

وأضاف فى تصريحات لـ»المال»، أن المشروعات تصل قيمتها لنحو 30 مليون جنيه ممولة من العملاء عن طريق قروض بنكية، موضحاً أن المشروعات سيتم إنشاؤها لتشغيل طلمبات لرى الأراضى فى محافظة الوادى الجديد ضمن مشروعات الـ 1.5 مليون فدان.

وكشف أن المحطات ستسهم فى رى نحو 5000 فدان، موضحاً أنه تم توقيع العقود مع محافظ الوادى الجديد، كما بدأت الشركة فى التنفيذ، وتستغرق المدة الإجمالية نحو شهر، على أن يتم تشغيل وافتتاح المحطات خلال فبراير المقبل.

وأوضح حمدى أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، وهى عبارة عن تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات تصنيع مصرى، وتركيب خلايا مستوردة من الصين عبر شركة صن تك، واستخدام معدات مثل الطلمبات يتم استيرادها من تركيا والمحولات مستوردة.

فى السياق نفسه، كشف حمدى أن الشركة انتهت من تنفيذ نحو 16 محطة شمسية أخرى فى منطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة تصل لنحو 20 مليون جنيه وذلك لرى أكثر من 3000 فدان، موضحاً أنه تم الانتهاء من ربط المشروعات الـ 16 بالشبكة القومية.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ 4 محطات أخرى فى منطقة الفرافرة ضمن خططها فى التوسع بمشروعاتها بالسوق المحلية، وذلك بنظام الخلايا الفوتوفولتية، على أن يتم الانتهاء من المشروعات الأربعة بداية فبراير.

وأوضح أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول: يستهلك معدلات طاقة مرتفعة، ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى إلى تركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى: يمتلك أراضى أو مشروعات فى الصحراء، وليست مرتبطة بالشبكة القومية، ويسعى إلى استبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.