AFC توقع اتفاقية تعاون مع التمويل الدولية

المال – خاص: أصبحت مؤسسة التمويل الأفريقية “AFC” هذا الشهر العضو الثلاثين في اتفاقية التعاون الرئيسية خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي بواشنطن. تهدف اتفاقية التعاون الرئيسية – التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية “IFC ” في عام 2009 – إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الأعضاء. إلى جانب مؤسسة التمويل الأفريقية، انضم إلى أعضاء الاتفاقية أيضاً كل من مجموعة “CDC ” البريطانية، و”FMO” الهولندية، والصندوق السويدي “Swedfund”. و إلى جانب التعاون بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، ستستفيد مؤسسة التمويل الأفريقية من هذه الخطوة بعدة أشكال، تشمل زيادة معدل التعاملات والاستفادة من مجموعة من الفرص الاستثمارية، و زيادة الكفاءة الإدارية والعمليات الاستثمارية، إلى جانب أن مؤسسة التمويل الأفريقية تعزز علاقتها مع مؤسسة التمويل الدولية. وفي هذا السياق، قال أندرو أللي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، إن المؤسسة بفعالية التعاون في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية، لذلك قمنا بذلك في عدد من المناسبات مع مجموعة من المؤسسات الشقيقة، بما في ذلك “KFW” الصندوق الألماني للتنمية المالية، لتمويل المشروعات في مشاريعنا الأساسية في العام الماضي فقط.



وأضاف : وبانضمامنا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي الرئيسية، نبرهن على التزامنا بإقامة المزيد من التعاون مع نظرائنا من أجل ضمان سد الفجوة في البنية التحتية في إفريقيا بمعدل سريع.



ومن جانبه، علق جينجدونج هوا، نائب الرئيس وأمين الخزانة في مؤسسة التمويل الدولية: ” تم إطلاق اتفاقية التعاون الرئيسية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 لتسهيل مشروع البنية التحتية على نطاق أوسع، وقد أثبت قدرة كبيرة على تحقيق نتائج للقارة الأفريقية.



وأضاف أننا سعداء للترحيب بالتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي الرئيسية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون و جمع الأموال، بالإضافة إلى بناء مجموعة من مشروعات خطوط الأنابيب عبر القطاعات الخمسة في مؤسسة التمويل الأفريقية”.



وقد أقيم حفل التوقيع الرسمي في 13 أكتوبر الحالى، على هامش الاجتماعات السنوية العالمية لعام 2017 في واشنطن.



وتلتزم المؤسسة بتمويل وإدارة مشروعات البنية التحتية الرئيسية بشكل استباقي، مما سيكون له أثر إيجابي على حياة الأفارقة في جميع أنحاء القارة. وقد استثمرت المؤسسة حتى الآن نحو 4 مليارات دولار في مشروعات في 28 بلداً وفي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة والاتصالات والنقل واللوجيستيات والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة.

