ADSL يجتذب 300 ألف عميل جديد بالربع الأخير من 2016‎

المال- خاص علمت "المال" أن إجمالى عدد عملاء خدمات الإنترنت فائق السرعة بالسوق المحلية، خلال الربع الأخير من العام الماضى، وصل إلى 4.4 مليون عميل، مقابل 4.1 مليون عميل فى الربع الثالث من العام نفسه. وقال موزع معتمد لـ"تى إى داتا" إنها جاءت فى المركز الأول بـ3.4 مليون مشترك، وحصة سوقية

المال- خاص

علمت “المال” أن إجمالى عدد عملاء خدمات الإنترنت فائق السرعة بالسوق المحلية، خلال الربع الأخير من العام الماضى، وصل إلى 4.4 مليون عميل، مقابل 4.1 مليون عميل فى الربع الثالث من العام نفسه.





وقال موزع معتمد لـ”تى إى داتا” إنها جاءت فى المركز الأول بـ3.4 مليون مشترك، وحصة سوقية 77.3%، بينما وصل عدد عملاء أورنج DSL إلى 630 ألف مشترك، بحصة سوقية 14.5%، تلتها فودافون داتا بـ7%، وعدد عملاء 270 ألف مشترك.

وأوضح الموزِّع، لـ”المال”، أن “اتصالات” جاءت فى المركز الرابع بـ5%، وعدد عملاء يقترب من 173 ألف مشترك.