‏«ADQ» الإمارتية تستحوذ على 75% من «أطياب» فى صفقة تتجاوز 2 مليار جنيه

مصادر: تنفيذ نقل الملكية بسوق خارج المقصورة أمس على 3.5 مليون سهم

علمت «المال» أن مجموعة «أغذية» -التابعة لشركة الاستثمار الإماراتية «ADQ القابضة» – استحوذت على حصة بلغت %75 من أسهم شركة الإسماعيلية للاستثمار الصناعى والزراعى المتخصصة فى مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة فى مصر، والمالكة للعلامة الشهيرة «أطياب»، بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه.

وأكدت مصادر لـ»المال» أنه تم تنفيذ نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة أمس الثلاثاء على 3.5 مليون من أسهم شركة «أطياب»، موضحة أن «المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية» لعبت دور سمسار ومنفذ العملية الأوحد.

وأوضحت المصادر أن بنك الاستثمار «هيرميس» قام بدور المستشار المالى لمساهمى الشركة الإماراتية، وتولت «فيرست كابيتال» الاستشارات المالية لصالح مساهمى «اطياب».

وأضافت أن مكتب «أدسيرو- راجى سليمان وشركاه» تولى الاستشارات القانونية لصالح الطرف البائع، بينما ساهم مكتب «فريشفيلدز بروكهاوس درينغر» كمستشار قانونى دولى لمجموعة أغذية.

وقالت مجموعة أغذية الإماراتية، فى بيان سابق، إن صفقة الاستحواذ على «أطياب» ستضعها فى صدارة قطاع اللحوم المجمدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ سينجم عنها منافع كبيرة على صعيد تكامل التكاليف والإيرادات، وتوسع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من شبكة توزيع موسعة عبر الأسواق فى جميع أنحاء المنطقة.

وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعى 4 علامات تجارية، هى «أطياب» و«ميتلاند» و«شيكيتيتا» و«فرات»، وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 70 ألف طن تقريباً عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما فى ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع.

وحققت الشركة الإسماعيلية نمواً ملحوظاً فى إيراداتها بمعدل سنوى مركب يبلغ %28 تقريباً، بين عامى 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية فى عام 2020 بلغت %19 تقريباً قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك.