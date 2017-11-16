ADM: مستمرون بصفقة الوطنية لمنتجات الذرة

سيف ثابت: 450 مليون جنيه استثمارات جهينة فى الإنتاج الحيوانى شريف عمر فى تطور جديد للصراع المحتدم على صفقة الاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة، أكدت شركة ADM إنترناشيونال اعتزامها استكمال المنافسة عبر تقديم عرض جديد، رغم رفض هيئة الرقابة المالية عرضها الأخير بسعر 50 جنيهًا للسهم، فيما فاجأت ش

سيف ثابت: 450 مليون جنيه استثمارات جهينة فى الإنتاج الحيوانى

شريف عمر

فى تطور جديد للصراع المحتدم على صفقة الاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة، أكدت شركة ADM إنترناشيونال اعتزامها استكمال المنافسة عبر تقديم عرض جديد، رغم رفض هيئة الرقابة المالية عرضها الأخير بسعر 50 جنيهًا للسهم، فيما فاجأت شركة «كايرو ثرى إيه» أمس المتعاملين بالسوق برفع سعر عرض الشراء -السارى حاليا وحتى 21 فبراير الحالى- من 45 جنيها للسهم إلى 51 جنيها.

وقال صلاح توفيق، الرئيس التنفيذى لشركة ADM إنترناشيونال، إن الأخيرة لم تتلقَ أى أسباب من الرقابة المالية حول رفض عرضها لأكثر من مرة للاستحواذ على «الوطنية للذرة»، على الرغم من رفع سعر السهم لـ50 جنيها، لافتاً إلى أنها تقدمت بتظلم لدى الهيئة من القرار، بجانب خطاب رسمى لوزيرة الاستثمار سحر نصر لحل الأزمة.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت أمس الأول على شاشة التداول فى البورصة، رفض العرض المنافس المقدم من شركة إيه دى إم إنترناشيونال إس إيه آر إل، لشراء كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، معللة ذلك ببعض البنود الموجود فى قانون سوق المال لتنظيم عروض الشراء للمحافظة على الشركات محل الاستهداف، فى حين وافقت أمس على زيادة سعر عرض كايرو ثرى إيه من 45 إلى 51 جنيها، بنسبة %13.

وتابع توفيق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»: ADM شركة مقيدة فى بورصة نيويورك، بما يعنى إتاحة كل المعلومات والإفصاحات اللازمة، كما أنها مؤسسة منذ 130 عاما، وهو ما يبعد أى شبهات حول هيكل المكلية، والشركة ستلجأ خلال الساعات القليلة المقبلة لعرض ما واجهته فى الصفقة على الكونجرس الأمريكى بجانب السفارة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على أسباب استبعادها المستمر من صفقة الوطنية للذرة.

وأكد أن ADM تبحث حالياً مع فريقها المالى والقانونى، والإدارة العالمية للشركة الأم وضع الصفقة، بهدف اتخاذ قرار نهائى بشأنها، مما قد يثمر عن تقديم عرض شراء منافس للعرض الحالى، على أن يكون أعلى بـ%2 كحد أدنى عن آخر سعر مقدم من كايرو ثرى إيه.

وشدد توفيق على أن ADM تضع خطة طموحًا لزيادة إنتاجية مصنع الوطنية للذرة بنحو 40% من خلال استثمار 30 مليون دولار لتطوير ماكينات الإنتاج وإضافة مزيد من الخطوط.

وعلمت «المال» أن إجمالى الأسهم المستجيبة حتى الآن لعرض كايرو ثرى إيه فى البورصة بلغت 4299 سهما تمثل %0.0014 من إجمالى أسهم الوطنية للذرة، وذلك بنهاية جلسة تداول أمس، فى العرض الذى بدأ تنفيذه منذ 8 نوفمبر الحالى ومستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

ورجحت مصادر مقربة من ADM رفع سعر العرض لسهم الوطنية للذرة إلى مستويات 55 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة، معتبرة الاستعلام الأمنى من الأسباب الرئيسية وراء الاستبعاد من الصفقة، خوفاً من سيطرة شركة أجنبية على كامل أسهم الشركة المصرية الوحيدة التى تعمل فى مجال إنتاج الفركتوز، والذى يستخدم كمادة بديلة للسكر والتحلية، ويدخل فى صناعة المواد الغازية والعديد من المنتجات الغذائية.

وأضافت: على الجهات الرقابية الإعلان صراحة عن أسباب الرفض، وهناك حالة شهيرة عندما عللت الولايات المتحدة ايقاف صفقة استحواذ موانئ دبى على ميناء نيويورك، برفض سيطرة مستثمرين أجانب على الميناء الحيوى، لافتة إلى أن الشركة المنافسة – كايرو ثرى إيه – مملوكة لصندوق إماراتى بنحو %97، وبدوره يتبع عدة جهات مؤسسة فى بلدان الملاذات الضريبية العالمية.

وكانت ADM قد عينت كلا من المجموعة المالية هيرمس كمستشار مالى للعرض، فى حين يتولى مكتب ثروت عبدالشهيد مهام المستشار القانونى، وتتولى سى آى كابيتال المستشار المالى لكايرو ثرى إيه مع مكتب معتوق بسونى القانونى.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %42.5 لشركة مصر المالية للاستثمارات والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و%9.6 للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت «المال» سابقاً موافقته على التخارج، و%6 لهاشم غنيم، و%4.6 لشركة زاد القابضة، و%3.1 لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و%2.3 لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و%1.8 لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر.

يذكر أن شركة «كايرو ثرى إيه» الدولية للصناعات هى شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، أما ADM فتعمل فى مجال إنتاج البذور الزيتية والذرة والقمح والكاكاو.