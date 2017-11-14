ADM تشعل صفقة الوطنية للذرة بعرض شراء جديد

شريف عمر أشعلت شركة ADM السويسرية من جديد ملف الاستحواذ على كامل أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة، بعدما عاودت التقدم بمشروع عرض شراء منافس، أمس الإثنين، لنظيره الذى قدمته شركة «كايرو ثرى إيه» وتم قبوله منذ عدة أيام. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت أمس إيداع شركة ADM مشروع

شريف عمر

أشعلت شركة ADM السويسرية من جديد ملف الاستحواذ على كامل أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة، بعدما عاودت التقدم بمشروع عرض شراء منافس، أمس الإثنين، لنظيره الذى قدمته شركة «كايرو ثرى إيه» وتم قبوله منذ عدة أيام.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت أمس إيداع شركة ADM مشروع عرض شراء ثانٍ لأسهم الوطنية لمنتجات الذرة، دون الكشف عن قيمته، وأنه جارٍ دراسته من جانب الهيئة، وذلك بعد قرارها مطلع الأسبوع الماضى قبول عرض شراء «كايرو ثرى إيه» لنفس الشركة بسعر 45 جنيها، مع رفض العرض الأول الذى تقدمت به من ADM بسعر 35.56 جنيه.

وأوضحت مصادر قريبة من ADM فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سعر العرض الجديد يبلغ 50 جنيها للسهم، مشيرة إلى أن مسئولى الأخيرة لم يتلقوا أى إخطارات من جانب الرقابة المالية حول أسباب رفض العرض الأول، وما إذا كانت تتعلق بخطط ADM المستقبلية لمصنع الوطنية للذرة، ومن ثم حاولوا خلال العرض الجديد تلافى أى بنود أو مقترحات يحتمل أن تؤدى لرفض الهيئة مرة أخرى للعرض.

وأبدت المصادر – التى فضلت عدم ذكر اسمها – تعجبها من عدم صدور قرار الرقابة المالية بمد فترة فتح سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ العرض السارى من كايرو ثرى إيه، والمنتظر انتهاؤه 21 نوفمبر الحالى.

وعلمت «المال» أن «كايرو ثرى إيه» تنتظر إعلان الرقابة المالية قرارها النهائى فيما يتعلق بالعرض المقدم من الشركة السويسرية لتحديد ما إذا كانت ستتجه لرفع سعر عرضها من عدمه.

يذكر أن قواعد سوق المال تنص على أنه يجوز التقدم بعرض شراء منافس، قبل 5 أيام من التاريخ المحدد لانتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، ويشترط لقبوله ألا تقل الزيادة بالسعر عن %2 من قيمة العرض الأصلى.

يشار إلى أن الرقابة المالية وافقت مطلع الأسبوع الماضى على العرض المقدم من شركة «كايرو ثرى إيه» الدولية للصناعات، لشراء حتى نسبة %100 من أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيهًا للسهم، لينفذ العرض بداية من 8 حتى 21 نوفمبر، فيما لم تقبل عرض الشراء المقدم من شركة adm السويسرية بسعر 35.56 جنيه.

جدير بالذكر أن «كايرو ثرى إيه» الدولية للصناعات، شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، أما ADM فهى شركة مقيدة ببورصة نيويورك، وتعمل فى إنتاج البذور الزيتية والذرة والقمح والكاكاو.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم الوطنية للذرة بجلسة أمس، على أن يكون سعر فتح جلسة اليوم 45.70 جنيه.

وكانت «كايرو ثرى إيه» قد عينت شركة «سى آى كابيتال» القابضة لتولى مهام المستشار المالى، و«معتوق بسيونى» مستشاراً قانونياً، و«العربى الأفريقى» كسمسار للعرض، فيما اختارت «ADM» السويسرية، شركة المجموعة المالية هيرمس، مستشارا ماليا لعرضها، بجانب مكتب ثروت عبدالشهيد للاستشارات القانونية، لتولى مهام المستشار القانونى.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الوطنية للذرة بواقع %42.5 لشركة مصر المالية للاستثمارات والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و%9.6 للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت «المال» سابقاً موافقته على التخارج، و%6 لهاشم غنيم، و%4.6 لشركة زاد القابضة، و%3.1 لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و%2.3 لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و%1.8 لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر، ونشرت «المال» فى السابق انسحاب شركة المنى للصناعات الغذائية، وإحدى الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية، من المنافسة على شراء الوطنية للذرة.