ADIB يختار محمد على رئيساً تنفيذياً خلفاً لنيفين لطفى

أمنية إبراهيم وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر «ADIB»، قبل أيام، على اختيار محمد على المدير الإقليمى والرئيس التنفيذى الحالى لبنك المشرق ـمصر، للعمل كعضو منتدب ورئيس تنفيذى للبنك خلفاً للراحلة نيفين لطفى. وقالت مصادر لـ«المال» إن «أبو ظبى الإسلامي» انته

أمنية إبراهيم

وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر «ADIB»، قبل أيام، على اختيار محمد على المدير الإقليمى والرئيس التنفيذى الحالى لبنك المشرق ـمصر، للعمل كعضو منتدب ورئيس تنفيذى للبنك خلفاً للراحلة نيفين لطفى.

وقالت مصادر لـ«المال» إن «أبو ظبى الإسلامي» انتهى من الإجراءات الداخلية لتعيين محمد على، لكنه لا يزال ينتظر الحصول على موافقة البنك المركزى لبدء إجراءات الانتقال الرسمية.

ورفض «على» التعليق على الأمر، قائلا: «ما زلت حتى الآن رئيسا تنفيذيا لبنك المشرق».

ويشغل محمد على حالياً منصب المدير الإقليمى والرئيس التنفيذى لبنك المشرق ـ

مصر، والذى انتقل إليه قبل نحو 4 سنوات، فى مارس 2013، قادماً من بنك كريدى أجريكول.

يشار إلى أن مصرف أبو ظبى الإسلامي ADIB قام أواخر نوفمبر الماضى، بتعيين كل من زهير حمادة أحمد إدريس قائماً بأعمال المدير التنفيذى للبنك، وفريد فاروق عبد الكريم قائمة بأعمال رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)، بعد وفاة نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبى الإسلامى فى مارس الماضى، على تعيين هايدى كمال محيى الدين عضوا تنفيذيا بمجلس الإدارة، وانتخاب فريد فاروق البلبيسى قائما بأعمال مجلس الإدارة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبوظبى الإسلامي- مصر (ADIB)، خلال الربع الأول من 2017، تراجع الأرباح بنسبة %38.4 على أساس سنوى، وقال البنك فى بيان للبورصة إنه حقق أرباحاً مجمعة بقيمة 73.74 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2017، مقابل 119.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام الماضى.

فيما ارتفعت إيرادات البنك المجمعة خلال الربع الأول إلى 604 ملايين جنيه بزيادة %36، مقابل 444 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2016.

وبالنسبة لأرباح البنك المستقلة خلال الربع الأول من العام الحالى، فحققت نمواً بنسبة %25 لتصل إلى 104.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بـ83.7 مليون جنيه خلال الربع المقارن العام الماضى.