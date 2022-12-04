‏«ACTA» تقتنص إدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى لمدة 15 عاماً

اقتنصت شركة أكتا – ACTA – أعمال الإدارة والتشغيل لمشروع الأتوبيس الترددى «B.R.T» الجارى تشييده على الطريق الدائرى بأطول تصل إلى 110 كيلو مترات، لفترة 15 عامًا، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وتعتبر وزارة النقل مشروع «B.R.T» أهم الشرايين الرئيسية الجارى تنفيذها لربط شرق القاهرة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى «القطار السريع»، و«LRT» و«المونوريل» وخطوط مترو الأنفاق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتيسير عملية الانتقال للعاصمة الجديدة، عبر وسائل نقل جماعى مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الشركة ستحصل على إجمالى الإيرادات المحققة من نقل الركاب خلال فترة الإدارة والتشغيل، والتزامها بتنفيذ كل أعمال الصيانة والتطوير لمسارات الحافلات، والالتزام بالتسعير الذى يتم الاتفاق عليه مع وزارة النقل.

يشار إلى أن شركة «ACTA» تم تأسيسها مطلع العام الجاري، ويتوزع هيكل ملكيتها، بواقع %50 لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة- سوبر جيت- التابعة لوزارة النقل ممثلة عن الحكومة، وشركة مواصلات مصر العاملة فى النقل الذكى بنسبة %50 ممثلة عن القطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة النقل تنازلت عن نصيبها من إيرادات من المشروع، مقابل وضع سعر تذكرة مناسب أمام المواطنين دعمًا غير مباشر، وضمان استمرارية الجودة للخدمات عبر قدرة – ACTA – على تنفيذ أعمال الصيانة، وتحقيق عائد يغطى المصروفات السنوية، إلى جانب هامش ربح مرضٍ.

ويستهدف المشروع القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على مسار ومطالع ومنازل الدائرى الإقليمي، وربطه بمواقف نموذجية أسفل «الطريق» للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى والعكس.

وأكدت المصادر أنه يتم حاليًا إعداد المسودة النهائية للتعاقد رسميا، ويتوقع إبرامه مطلع العام المقبل، بالتزامن مع إعلان موعد التشغيل الرسمى للأتوبيس الترددي.

و شهد أمس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عقد تصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء، بين شركة سوبر جيت، ومصنع 200 الحربي، بقيمة 680 مليون جنيه، كدفعة أولى من حافلات الأتوبيس الترددي.

وانتهت وزارة النقل من تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع «BRT» على الطريق الدائري، وهو عبارة عن حافلات تسير مع مسارات مزدوجة محددة بسرعة عالية، وتتميز بقدرتها على نقل أكبر عدد من الركاب، إذ يصل طول الحافلة العادية إلى 12 مترا بقدرة استيعابية حتى 100 راكب فى الرحلة.

وهناك نوعية أخرى مفصلية من الأتوبيسات، عبارة عن عربتين ملحقتين ببعضها ويتحكم فيهما جرار أمامى يعمل بأحدث تكنولوجيا النقل.

ومن أهم محطات الأتوبيس الترددى «السويس، وموقف العاشر من رمضان، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى» .

وتستهدف الوزارة بناء الطريق الدائرى فى شكله الجديد ليشمل 7 حارات للملاكى، منها حارة داخلية مخصصة للأتوبيس السريع ليصبح فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب الذى سيكون إجمالى الحارات به 8 فى كل اتجاه.