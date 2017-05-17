ACT للحلول تستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة 500 مليون جنيه

محمود جمال

تستهدف شركة الحاسبات المتقدمة «أكت» للحلول التكنولوجية، تنفيذ مشروعات جديدة فى الربع الثانى من 2017 بقيمة 500 مليون جنيه مقابل، بـ 300 مليون جنيه خلال الشهور الثلاث الأولى من العام بنسبة نمو %35 عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال حازم منسى، مدير قطاع التسويق بالشركة، إنه جارٍ حاليًّا تنفيذ مشروعات بـ150 مليون جنيه إذ تعاقدت مع مجموعة طلعت مصطفى على توريد أحدث تقنيات أنظمة الحوسبة السحابية وهى «Cloud SPEES» بما فيها نظام تشغيل «ويندوز 10» لـ 2300 مستخدم، بالإضافة إلى برامج Office 365 E5 والذى يحتوى علىSkype for Business وهو تطبيق للتواصل بين الموظفين ويستطيعون من خلاله تنظيم اجتماعات أونلاين «صوت وفيديو» لما يقرب من 10 آلاف شخص، وتطبيق One Drive ويوفر سعة تخزين 1 تيرابايت لكل مستخدم لتحميل البيانات والملفات الخاصة بطريقة آمنة على السحابة الإلكترونية «MS Cloud «ويستطيع استخدام هذه البيانات حتى وإن كان غير متصل بالإنترنت بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأضاف منسى لـ»المال» أن المجموعة عميل لدى الشركة منذ 6 سنوات، إذ تملك خبرة طويلة فى مجال التطوير العقارى بمصر ومنطقة الشرق الأوسط تصل إلى 37 عاما، ولديها ثلاث منتجعات فندقية قائمة بالفعل، مبينا أن المشروع الثانى هو الاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحرى لتوريد تطبيقات مايكروسوفت التعليمية لتخدم أكثر من 2000 طالب، وتحقق التواصل بين الطلبة والقائمين على التدريس.

وتابع: تقوم الشركة أيضًا بتوريد 36 جهاز سيرفر مركزى ووحدات تخزين وأنظمة استرجاع بيانات EMC NETWORKER لصالح القطاع المالى، وأمن القاهرة، والأدلة الجنائية فى وزارة الداخلية، وذكر أن من أهم المشاريع التى نفذتها شركة أكت مع الوزارة تجهيز الداتا سنتر الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومشروع التعليم الإلكترونى لأكاديمية الشرطة بالتعاون مع «blackboard»، الذى يخدم أكثر من 8000 طالب.

وأكد منسى أن «أكت» تعاقدت مع مسئولى إدارة مجموعة موفنبيك على توريد تطبيقات Opera Cloud على مستوى 150 فندقًا على مدار 3 سنوات، مبيناً أن مجموعة فنادق موفنبيك تعتبر أول مجموعة فندقية تستخدم opera cloud على مستوى العالم.

وأوضح أن أكت مسئولة عن تدريب جميع العاملين على للبرنامج وتقديم جميع خدمات ما بعد البيع، كما صرح المدير التجارى للمجموعة والذى أرجع سبب اختيار «أكت» إلى سمعتها الجيدة فى السوق المصرية.

وكشف أنه تم إنشاء وحدة جديدة بالشركةBusiness Excellence وهى مسئولة عن تطوير الأفكار الرئيسية والتمكين فى اتخاذ القرارات التى تساعد على أداء الأعمال فى قسم المبيعات لاختراق أسواق جديدة، وأيضا تقوم بتحليل كامل للبيانات من مسؤلى المبيعات، وكذلك رصد أداء كل من مسئولى المبيعات بالشركة.

يذكر أن ACT تخطط لإنشاء شركة قابضة بالسوق المصرية خلال عام 2020 برأسمال 100 مليون جنيه كمرحلة أولى يندرج تحتها شركات فرعية ضمن رؤيتها المستقبليةACT 2020 ، بغرض الاستحواذ على %35 من سوق حلول تكنولوجيا المعلومات.

وقامت الشركة مؤخرًا بإنشاء ذراعين لها إحداهما يعمل بالسوق القطرية فى مجال الحلول المالية وتطبيقات الفندقة والسياحة تحت اسم «ACT bright» ويرأسها المهندس ماجد طه، والثانية «AGS» لتقديم خدمات الاستشارات بقطاع الفنادق والسياحة من مصر إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويرأسها المهندس أشرف مؤمن، وسيكون لها مكتب بدبى فى 2017.

وتعتزم تأسيس شركتين جديدتين خلال العام المقبل إحداهما متخصص فى مجال تطوير تطبيقات المحمول، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء، و4 شركات أخرى خلال 2019، و2020، ليصل بذلك إجمالى عدد الكيانات التابعة للقابضة إلى 8 شركات.