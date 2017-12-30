ACT تستهدف تنفيذ مشروعات بقيمه ١.١ مليار جنيه‎

المال - خاص :تستهدف شركة "أكت" للحلول التكنولوجية تحقيق حجم أعمال خلال العام المقبل بقيمة 1.1 مليار جنيه، كما تعتزم افتتاح فرعاً جديداً لها بمحافظة جنوب سيناء، ليصبح أول فرع للشركة خارج القاهرة ويقوم بخدمة القطاع السياحي والفندقي في هذه المحافظة.وقال حازم منسي، مدير التسويق فى الشركة، إنها سجلت

المال – خاص : تستهدف شركة “أكت” للحلول التكنولوجية تحقيق حجم أعمال خلال العام المقبل بقيمة 1.1 مليار جنيه، كما تعتزم افتتاح فرعاً جديداً لها بمحافظة جنوب سيناء، ليصبح أول فرع للشركة خارج القاهرة ويقوم بخدمة القطاع السياحي والفندقي في هذه المحافظة. وقال حازم منسي، مدير التسويق فى الشركة، إنها سجلت حجم أعمال خلال العام 2017 يصل إلى 850 مليون جنيه، بمعدل زيادة 160 مليونا مقارنة بعام 2016 وبنسبة نمو 22% .



وأكد أن الشركة حققت توسعات في عدد من القطاعات أبرزها القطاع الحكومي والبترول والاتصالات والسياحة، وهو ما أحدث القفزة النوعية في حجم عمليات الشركة خلال العام 2017 ، مشيراً إلى أن الشركة حافظت على معدلات النمو على مدار السنوات الخمس الماضية بنسب بين 20-22% وهو ما ساعدها في ضم عملاء جدد إلى قائمة عملائها الحاليين، والذين بلغوا 250 عميلا جديدا . وأضاف أن “أكت” تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة، بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية من خلال المساهمة في مشروع البنية التحتية الموحدة ، ومشروع مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية ، ومشروع التحكم الذاتي “CCC”. وعن إستراتيجية الشركة خلال العام الجديد، قال إن شركته ستعلن رسمياً خلال يناير 2018 عن انطلاق شركتها الجديدة العاملة في مجال السوفت وير، وستقوم بتقديم تطبيقات صناعية متخصصة في عدد من القطاعات التى تعتمد على حلول الحوسبة السحابية ، خاصة بعد التعاون الإستراتيجي بين “ACT” ومايكروسوفت في تجهيز التطبيقات لتظهر على السحابة سواء داخل مصر أو خارجها ، كما ستطلق الشركة فرعها الجديد في العاصمة الفرنسية باريس لخدمة الدول الأوروبية وأبرزها فرنسا ، إسبانيا ، بلجيكا ، ألمانيا ، هولندا ، بعد أن افتتحت فرعها في دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة منطقة الخليج والسوق الآسيوية ويعمل في هذا الفرع قرابة 20 مهندسا وتقنيا والذي تم افتتاحه في عام 2017 ومقرر له أن يحقق حجم أعمال بنهاية عام 2018 يصل إلى 100 مليون جنيه . و تابع : “إن الشركة وقعت اتفاقية تعاون ثلاثية مع جنرال إليكتريك ، HPE لتصبح “أكت” هي الشريك الحصري في حلول إنترنت الأشياء “IOT “، الأمن المعلوماتي ، وكترجمة حقيقية لزيادة عمليات الشركة اتخذت الشركة خطوات إيجابية للتحول إلى شركة قابضة على مرحليتن ، فبحلول عام 2020 يكون قد تم اكتمال هذا التحول ، والتفكير في طرح نسبة من أسهم الشركة في البورصة المصرية ” . وأوضح أن “أكت” قد أعلنت خلال عام 2017 عن انطلاق شركة “AGS “وهي شركة متخصصة في تقديم الحلول المتكاملة للقطاع الفندقي ، بالإضافة لشركة “AGS” دبي ، وتأكيداً على نمو أعمال الشركة فقد بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية عام 2017 إلى 500 موظف ، وتم خلال هذا العام التركيز على ضخ دماء جديدة في الشركة من خلال تدريب وتعيين عدد من الخريجين الجدد ، وتتماشى هذه الخطوة مع ما تقوم به “أكت” من إطلاق “أكت اكاديمي” مطلع عام 2018 كأول أكاديمية متخصصة لتدريب الخريجين وإلحاقهم بالعمل في شركة “أكت” أو مع عملاء الشركة والمخطط لها أن تقوم بتدريب 100 خريج خلال العام الأول من انطلاقها .