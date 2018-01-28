ACT تتفاوض على إنشاء داتا سنتر بالعاصمة الإدارية

محمود جمال:تتفاوض ACT للحلول التكنولوجية، على تنفيذ مشروعين باستثمارات 500 مليون جنيه، ضمن مناقصة طرحتها شركة العاصمة الإدارية، أواخر العام الماضى، لتوريد تطبيقات تكنولوجية.قال حازم منسى، مدير قطاع التسويق بشركة ACT، إن المشروع الأول يستهدف إنشاء مركز داتا سنتر متكامل، والثانى عبارة عن مد شبكة ا

محمود جمال:

تتفاوض ACT للحلول التكنولوجية، على تنفيذ مشروعين باستثمارات 500 مليون جنيه، ضمن مناقصة طرحتها شركة العاصمة الإدارية، أواخر العام الماضى، لتوريد تطبيقات تكنولوجية.

قال حازم منسى، مدير قطاع التسويق بشركة ACT، إن المشروع الأول يستهدف إنشاء مركز داتا سنتر متكامل، والثانى عبارة عن مد شبكة البنية التحتية للاتصالات، وأشار إلى أنه من المقرر فض مظاريف العروض الفنية والمالية، خلال فبراير المقبل.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الشركة تدرس تنفيذ مشروع ثالث، عبارة عن نظام إدارة مركزى، يشمل سيستم مراقبة إلكترونى، للتعامل مع الأزمات، والتحكم فى إدارة المرافق العامة عن بعد بالعاصمة.

ولفت إلى أن كراسة الشروط تسمح للشركات بالمنافسة بنظام التحالفات بين الكيانات المحلية أو العالمية، أو كل شركة منفردة، وقال إن شركة العاصمة تخطط لطرح 4 إلى 5 مشروعات تكنولوجية حتى يونيو 2018، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

كانت «المال» قد انفردت فى 16 يناير الماضى، بالكشف عن أسماء 4 شركات تكنولوجيا عالمية، منها سيمنس الألمانية، وNEC اليابانية، وهواوى الصينية، تتنافس على تنفيذ شبكة البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تتراوح بين 200 – 300 مليون جنيه.

تصل مساحة العاصمة الإدارية إلى 168 ألف فدان، تتضمن حى حكومى تنفذه شركة «CSCEC» الصينية، ويضم عدة وزارات، منها الإسكان، والصحة، والتعليم، والتعليم العالى، والإنتاج الحربى، إلى جانب مبنى لمجلس الوزارء، وآخر لرئاسة الجمهورية، وثالث للبرلمان.

كما تضم العاصمة حى سكنى، ومنطقة مال وأعمال، وقطار مكهرب، ومسجد وكاتدرائية، وتم إنشاء شركة مساهمة مصرية لإدارتها برأسمال 6 مليارات جنيه، بمساهمات من هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.