ACEA: مبيعات السيارات الأوروبية ترتفع 6% فى نوفمبر

خالد بدر الدين أعلنت اليوم الخميس رابطة مصنعى السيارات الأوروبية ACEA، أن مبيعات السيارات فى دول الاتحاد الأوروبى EU ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTA ارتفعت بأكثر من 5.8 % خلال شهر نوفمبر الماضى لتتجاوز 1.26 مليون وحدة بالمقارنة مع…



خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الخميس رابطة مصنعى السيارات الأوروبية ACEA، أن مبيعات السيارات فى دول الاتحاد الأوروبى EU ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية EFTA ارتفعت بأكثر من 5.8 % خلال شهر نوفمبر الماضى لتتجاوز 1.26 مليون وحدة بالمقارنة مع 1.19 مليون وحدة خلال الشهر نفسه من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات السيارات فى الدول الأوروبية زادت أيضا بأكثر من 4 % خلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام لتصل إلى أكثر من 14.5 مليون وحدة بقيادة مجموعة بيجو ستروين الفرنسية وشركة تويوتا اليابانية اللتين سجلتا أكبر مكاسب بين كبرى الشركات العالمية التى تبيع سياراتها فى أوروبا.

وقفزت مبيعات شركة بيجو ستروين الفرنسية بحوالى 83% هذا العام حتى الآن لتصل إلى أكثر من 200 ألف و200 حدة، بينما زادت مبيعات تويوتا بحوالى 12% لتتجاوز 57 ألفا و350 سيارة وبعدها شركة رينو الفرنسية بزيادة 10% لتصل مبيعاتها إلى 139 ألفا و335 وحدة ولكن مبيعات مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية تراجعت بنسبة 1 % لتتوقف عند 74 ألفا و568 وحدة بسبب هبوط مبيعات العلامتين التجاريتين المشهورتين جيب وألفا روميو بأكثر من 20% لكل منهما.

أما شركة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتجة للسيارات فى أوروبا فقد صعدت مبيعات خلال الشهر الماضى بحوالى 5% لتتجاوز 310 آلاف و640 وحدة مع تزايد مبيعات بورش وأودى وسيات وسكودا.