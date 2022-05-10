«جهاز الإحصاء»: %96.7 ارتفاعا فى صادرات مصر لأكبر 5 دول

◗❙ المنتجات لإيطاليا تقفز إلى198.332 مليون دولار.. والخضراوات والنباتات لأمريكا تسجل 25.343 مليون

ارتفع إجمالى صادرات مصر لأكبر 5 دول مستوردة للمنتجات المصرية خلال شهر يناير الماضى بنسبة %96.7 مسجلةً نحو 1.361 مليار دولار مقابل 692.122 مليون فى يناير 2021، بحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.

واحتلت تركيا المرتبة الأولى، وقفز إجمالى الصادرات المصرية إليها بنسبة %179 مسجلةً نحو 480.536 مليون مقابل 172.241 مليون فى يناير 2021.

ووفقًا لنشرة «الإحصاء»، توزعت الصادرات المصرية لتركيا بين وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير و التى سجلت نحو 315.383 مليون مقابل 407 آلاف خلال فترة المقارنة السابقة، بجانب تصدير اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 44.264 مليون مقابل 33.672 مليون خلال تلك الفترة .

وأظهرت النشرة تراجع صادرات مصر من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها خلال الفترة السابقة لتركيا إلى 16.159 مليون مقابل 18.828مليون بنسبة انخفاض قدرها %14.2.

فى حين صعدت صادرات مصر من المنتجات الكيماوية غير العضوية لتركيا خلال شهر يناير إلى 13.655 مليون مقابل 8.633 مليون دولار فى يناير 2021، كما زادت صادرات المنتجات الكيماوية العضوية بنسبة %3.4 إلى 12.495 مليون مقابل 12.084 مليون خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

وجاءت إسبانيا فى الترتيب الثانى بالقائمة ، وسجلت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 268.704 مليون دولا مقابل 73.129 مليون خلال فترة المقارنة السابقة، وتضمنت المنتجات تصدير وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 182.406 مليون مقابل 16.588 مليون.

وصدرت مصر أيضا حديد وصلب فولاذ بقيمة 27.531 مليون مقابل 14.520 مليون دولار، وأظهرت النشرة تصدير لدائن ومصنوعاتها فى شهر يناير الماضى بقيمة 11.872 مليون مقابل 4.843 مليون فى يناير 2021.

وصدرت مصر للسوق الإسبانية أيضا ملابس وتوابعها بقيمة 9.218 مليون دولار مقابل 6.140 مليون.بنسبة زيادة قدرها %50.1.

لكن سجلت قيمة صادرات الألمونيوم المصرية تراجعًا طفيفًا إلى 4.808 مليون مقابل 4.834 مليون خلال فترة المقارنة.

وأظهرت بيانات النشرة بلوغ صادرات مصر للولايات المتحدة نحو 214.344 مليون دولار فى شهر يناير الماضى مقابل 138.601 مليون فى يناير 2021.

وتمثلت الصادرات المصرية للسوق الأمريكية فى شهر يناير الماضى فى ملابس وتوابعها التى بلغت قيمتها 73.122 مليون مقابل 52.743 مليون فى يناير 2021.

وصدرت مصر ملابس وتوابعها بقيمة 48.394 مليون دولار مقابل 28.397 مليون فى فترة المقارنة السابقة.

وشهدت صادرات الخضراوات والنباتات والدرنات الصالحة للأكل زيادة قدرها %428.2 مسجلةً 25.343 مليون مقابل 4.798 مليون فى فترة المقارنة.

وزادت أيضا صادرات مصر من السجاد و أغطية الأرضيات الأخرى من مواد نسيجية بنسبة %5.5 لتصل إلى 17.093 مليون مقابل 16.201 مليون .

كما ارتفعت صادراتنا المحلية من اللدائن ومصنوعاتها للسوق الأمريكية بنسبة %232 لتصل إلى 15.141 مليون دولار مقابل 4.561 مليون خلال فترة المقارنة.

وأوضحت البيانات الواردة ضمن نشرة التجارة الخارجية لجهاز الإحصاء، أن الهند حلت فى الترتيب الرابع من قائمة أهم صادرات مصر لأكبر 5 دول بعد تركيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير الماضي.

وصعدت الصادرات المصرية لنيودلهى خلال شهر يناير الماضى إلى نحو 199.153 مليون دولار مقابل 130.686 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضمنت الصادرات المصرية وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 143.268 مليون مقابل 92.125 مليون خلال فترة المقارنة، بجانب قطن بقيمة 20.091 مليون مقارنة مع 14.997 مليون .

كما صدرت مصر منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 14.372 مليون مقابل 10.110 مليون خلال الفترة السابق الحديث عنها.

وأظهرت بيانات “الإحصاء” تصدير مصر ملح وكبريت وأتربة وأحجار وأسمنت للهند فى يناير 2022 بقيمة 11.436 مليون مقابل 5.493 مليون فى يناير 2021.

واستوردت نيودلهى من القاهرة فواكه وثمار صالحة للأكل بقيمة 4.446 مليون دولار فى شهر يناير الماضى مقارنة مع 1.603 مليون فى يناير2021.

وتذيلت إيطاليا القائمة ، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إليها مسجلة نحو 198.332 مليون دولار فى شهر يناير الماضى مقابل 177.465 مليون فى يناير 2021.

وأشارت نشرة الإحصاء إلى ارتفاع صادرات الألمونيوم ومصنوعاته بنسبة %19.9 فى يناير الماضى لتسجل نحو 38.419 مليون مقابل 32.035 مليون فى يناير 2021.

لكن تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها لإيطاليا فى يناير الماضى بنسبة %32.4 لتسجل 36.336 مليون مقابل 53.774 مليون فى يناير 2021.

وصعدت صادرات الحديد والصلب الفولاذ بنسبة %327.5 لتصل إلى 27.197 مليون دولار يناير الماضي مقابل 6.362 مليون فى يناير 2021.

وبالمثل قفزت أيضا صادرات اللدائن ومصنوعاتها إلى 25.077 مليون مقابل 6.948 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها %260.9 خلال فترة المقارنة.

لكن هبطت صادرات الأسمدة لإيطاليا إلى 8.663 مليون مقابل 30.397مليون دولار بنسبة تراجع قدرها %71.5 بحسب النشرة.