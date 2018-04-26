ABC – مصر يستهدف 20 % نموا فى القروض و%10 للودائع





– 4 عوامل يتصدرها «التعويم» وراء قفزة الأرباح فى 2017

– احتجاز 52 مليون جنيه لتطبيق IFRS9



– لسنا فى حاجة لتعزيز رأس المال و%21 معدل الكفاية



– 10 – %12 الزيادة المستهدفة فى الربحية



أرجع أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية ABC، نمو ربحية البنك بنسبة %70 العام الماضى، وتجاوز مستوى الأرباح المستهدفة %170 إلى 4 عوامل أساسية.

وقال تيناوى، خلال مؤتمر صحفى بالبنك، إن العامل الأول يتعلق بانتعاش حركة التجارة الخارجية خلال 2017 خاصة عقب تعويم العملة المحلية وعودة الدولار للقنوات الرسمية، الأمر الذى قضى على قوائم الانتظار بالبنوك، وساهم فى زيادة العمولات من الأنشطة المصرفية المتعلقة بالتجارة.



400 مليون دولار نصيب البنك من تنازلات العملة الأجنبية وبيع نصفها فى «الإنتربنك»



وأشار إلى أن المحور الثانى يتعلق بارتفاع حجم التنازلات الدولارية بالبنك، وزيادة حصيلة البنك من العملات الأجنبية وبالتالى زيادة حركة بيع وشراء العملة التى ساهمت فى أرباح البنك خلال العام الماضى، مشيرا إلى تحقيق البنك حصيلة من العملات الأجنبية تقدر 400 مليون دولار منذ التعويم، واستخدام نصفها فى تمويل التجارة والنسبة المتبقية فى الإنتربنك وتوظيفات أخرى.

وأضاف أن المحور الثالث يتعلق بارتفاع الفائدة 700 نقطة أساس خلال العام الماضى الأمر الذى عظم من ربحية البنك من القروض والتسهيلات الائتمانية رغم انخفاض حجم المحفظة، لافتًا إلى أن المحور الأخير هو اتجاه البنك لزيادة حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية، فى ظل انخفاض نسب التوظيف وارتفاع العائد على إقراض الحكومة، الأمر الذى دفع البنك لتحقيق معدلات ربحية مرتفعة.

واعتمدت الجمعية العامة للبنك نتائج أعمال العام الماضى بأرباح قدرها 250 مليون جنيه تقريبًا وهى الأعلى فى تاريخ البنك، بزيادة %70 عن العام السابق عليه، و%170 عن المستهدف، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة %45 لتصل إلى 808 ملايين جنيه.

ويرى الرئيس التنفيذى للبنك، أن معدلات النمو فى الربحية لن تكون على نفس المستويات خلال العام الجارى، بين 12-10 % على الأكثر فى ظل انخفاض أسعار الفائدة وتأثيرها على العائد من توظيفات البنك، هذا بالإضافة إلى تطبيق المعيار المحاسبى الجديدIFRS9 الذى يرفع حجم مخصصات القطاع المصرفى، رغم أن البنك قطع شوطًا كبيرًا فى تطبيق المعيار الجديد بالتعاون مع المجموعة البحرينية المالكة.

وأكد أن البنك احتجز نسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، والتى قدرت 52 مليون جنيه، منوهًا إلى أن تطبيق البنك للمعيار الجديد سيكون فى موعده المحدد من قبل البنك المركزى أول يناير 2019، كما أن التطبيق سيكون أيسر بكثير من البنوك الأخرى نظرًا للخبرات التى تمتلكها المجموعة المالكة.

عن إستراتيجية البنك خلال العام الجارى، ذكر أن مصرفه يضع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته وتصل حجم المحفظة الحالية للقطاع إلى 250 مليون جنيه، وتمثل نسبة 6-%7 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، هذا بجانب التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية فى ظل توجه البنوك نحو القيام بدور فعال فى تحقيق الشمول المالى.

ونوه إلى أن البنك يعتزم تحقيق نموًا بنسبة %10 على مستوى محفظة الودائع التى تسجل 11.2 مليار جنيه، بجانب زيادة محفظة القروض %20 والتى تسجل نهاية 2017 3.9 مليار جنيه؛ وكانت محفظة الإقراض انخفضت بنسبة %8 خلال العام الماضى مع ارتفاع حجم الأقساط التى تم سدادها من جانب العملاء، تبعًا لتصريحات تيناوى.

أوضح أن نسبة التعثر بالمحفظة الائتمانية للبنك لا تتعدى %2.5 وهى نسبة مقبولة على مستوى القطاع المصرفى، موضحًا أن ميزانية البنك تتميز بالتنوع والاستفادة من الأنشطة المصرفية المختلفة، مستدلا على ذلك بارتفاع ربحية البنك رغم انخفاض حجم المحفظة الائتمانية، ما يعنى أن جزءًا كبيرًا من ربحية البنك جاء من الأتعاب والعمولات.

عن نية البنك زيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة، لفت تيناوى إلى أن البنك يتمتع برأسمال جيد يصل إلى 1.5 مليار جنيه ومعدلات كفاية تعتبر من الأعلى فى القطاع المصرفى مسجلة %21، وبالتالى فلا توجد حاجة لزيادة أخرى فى رأس المال خلال الفترة المقبلة والمعدلات الحالية كافية لتمويل الأنشطة التوسعية بالبنك.

وتابع: «ارتفعت أصول البنك خلال العام الماضى بنسبة %4.3 خلال العام الماضى مسجلة 13.6 مليار جنيه، ويعتزم البنك زيادة حجم التمويلات خلال الفترة المقبلة ورفع نسب التوظيف التى تقل عن %40 بالبنك، ويدرس البنك والمجموعة المالكة خلال الفترة الحالية المشاركة بنحو 100 مليون دولار فى قرض لقطاع الكهرباء يرتبه بنك HSBC، كما يدرس المشاركة فى عدد من القروض فى قطاعات أخرى «.

ويعتزم بنك المؤسسة المصرفية افتتاح مقره الرئيسى بالتجمع الخامس نهاية العام الجارى، ووصول حجم الاستثمارات فى هذا المقر إلى 600 مليون جنيه تبعًا لتصريحات الرئيس التنفيذى بالبنك.

وتطرق تيناوى خلال المؤتمر الصحفى، إلى نجاح قرار تعويم العملة المحلية الذى اتخذه البنك المركزى قبل نحو عام ونصف، معتبرًا ارتفاع حجم التنازلات الدولارية وزيادة نسب التصدير للخارج، وانخفاض مؤشر تكلفة التأمين على الديون، وإقبال المستثمرين الأجانب على تمويل الحكومة، كلها مؤشرات تؤكد ظهور مؤشرات جيدة لقرار التعويم رغم الاعتراضات التى صاحبت القرار.

وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلى تشير إلى انخفاض التضخم لمستويات %13-11 نزولا من %35 خلال العام الماضى، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، ونجاح الحكومة فى طرح سندات باليورو والدولار، وتغطيتها فى أقل من 3 ساعات، ولآجال بين 8-30 عامًا، ما يعكس الثقة التى يوليها المستثمرون الأجانب للاقتصاد المصرى، ورؤيتهم الإيجابية طويلة الأجل للاقتصاد، متوقعًا أن تقوم مؤسسات التصنيف الائتمانى بإعادة النظر فى تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة.

استطرد قائلا: «إن ارتفاع الديون الخارجية إلى نسبة كبيرة من الدين المحلى ليست مشكلة إذا ما نظرنا إلى طول أجل هذه الديون، وامتلاك الدول موارد دولارية كافية لسدادها».

وشدد على أهمية تدعيم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى وضم فئات أكبر من المواطنين من المنظومة الرسمية، لا سيما، القطاع غير الرسمى، الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابى على مؤشرات الدولة ويرفع الحصيلة الضريبية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تشهد خطوات متتالية لتحقيق هذا الأمر.

أوضح أن مصر تعتبر متأخرة فى مسألة الشمول المالى، إذا ما قورنت بدول أخرى فوفقًا لبيانات البنك الدولى تصل نسبة الحسابات البنكية فى مصر %14 من إجمالى 55 مليون نسمة مؤهلين للانضمام للبنوك، ولكن نحو ثلثى هذه النسبة راكدة لا تستخدم، بينما تصل النسبة فى السودان إلى %15 وفلسطين %24، والأردن %25، ولبنان %47، وتونس %27، والبحرين %82، والكويت %73، موضحًا أن متوسط نسبة الشمول المالى فى الخليج العربى تصل إلى %77 بينما تصل فى الدول العربية الأخرى إلى %41، ما يؤكد أن مصر أمامها الكثير لتحقيق الشمول المالى.