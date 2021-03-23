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‏«ABC بنك» يحصل على الموافقات الخارجية للاستحواذ على «بلوم- مصر»

توقعات باعتماد «المركزي» للصفقة خلال أيام
الحسينى حسن 9:19 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 9:19 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

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علمت «المال» من مصدر مطلع أن بنك المؤسسة المصرفية العربية «ABC بنك» حصل على الموافقات الخارجية اللازمة من مصرف البحرين المركزي، ومصرف لبنان المركزي، لإتمام صفقة الاستحواذ على وحدة بنك لبنان والمهجر فى السوق المصرية «بلوم- مصر». 

 وقال مصدر على دراية بتطورات الصفقة إن المتبقى حتى الآن موافقة البنك المركزى المصري، والمتوقع صدورها خلال أيام، تمهيدا لبدء تشكيل مجلس الإدارة المسئول عن إحداث الدمج لملفات العمل بين البنكين تحت العلامة التجارية «ABC مصر» والسعى لوضع استراتيجية قوية بهدف التوسع داخل السوق المصرية.  

 وأعلن «بنك ABC» فى يناير الماضي عن توقيع اتفاقية مع «بنك بلوم» للاستحواذ على حصته البالغة %99.4 فى «بنك بلوم مصر».

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وقال «ABC بنك» آنذاك، فى بيان، إن عملية إتمام الاستحواذ لاتزال خاضعة لعدد من الشروط والموافقات من الجهات الرقابية فى البحرين ومصر ولبنان، وأنه من المتوقع استكمال عملية الاستحواذ فى الربع الثانى من عام 2021.

 وتابع: «سيسهم الاستحواذ على بنك بلوم مصر فى تعزيز مكانته فى السوق المصرية، مما يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق استراتيجية البنك الطموح ليغدو البنك الدولى الرائد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وبحسب البيان، بلغ المعروض من قبل «ABC بنك» لقاء الاستحواذ على %100 من بنك بلوم مصر 6.7 مليار جنيه.

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وطمأن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، موظفى بنك بلوم مصر بعد الإعلان عن نيته للتخارج، مؤكدًا – فى تصريحات – أن البنك المركزى والمحافظ ملتزمون التزاما كاملا بحقوق العاملين فى البنوك المندمجة، وذلك بالنظر لموظفى بنك بلوم اللبنانى فى مصر، وأن هذا الأمر مسئولية أصيلة للبنك المركزي.

ويأتى تخارج مجموعة بنك «بلوم» اللبنانية من مصر جراء الأزمات المالية فى لبنان، بالإضافة للتوافق مع قرار مصرف لبنان رقم 13129 بتاريخ 4 -11- 2019 المتعلق بالتزام البنوك بزيادة رءوس أموالها.

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 وطبقا للقوائم المالية حقق «بلوم مصر» نحو 801.6 مليون جنيه صافى أرباح فى العام الماضي، متراجعاً من 942.3 مليون صافى أرباح 2019.

 ويعتبر «ABC بنك» فى مصر شركة تابعة لمجموعة «ABC»، ويمتلك 27 فرعًا دخل السوق المصرية، و83 جهاز صراف آلى، بينما يمتلك بنك بلوم مصر 41 فرعًا.

بنك بلوم مصر
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بقلم الحسينى حسن

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