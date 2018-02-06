ABB مصر: محطة مياه القاهرة الجديدة توفر 2 مليون متر مكعب

عمر سالمقال ناجي جريجيري، العضو المنتدب لشركة ABB مصر، شمال ووسط أفريقيا، إن المرحلة الأولى من محطة مياه القاهرة الجديدة التى شاركت الشركة فى تنفيذها لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى سيسهم فى توفير 500 ألف متر مكعب من مياه الشرب النظيفة يوميًا، ومتوقع أن يوفر المشروع 2 مليون متر مك

عمر سالم



قال ناجي جريجيري، العضو المنتدب لشركة ABB مصر، شمال ووسط أفريقيا، إن المرحلة الأولى من محطة مياه القاهرة الجديدة التى شاركت الشركة فى تنفيذها لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى سيسهم فى توفير 500 ألف متر مكعب من مياه الشرب النظيفة يوميًا، ومتوقع أن يوفر المشروع 2 مليون متر مكعب، ويخدم 10 ملايين نسمة في مراحله النهائية.

وأضاف جريجري: الشركة لديها خبرة في تنفيذ مشروعات المياه في مصر وأفريقيا وتوفير أحدث الحلول المتكاملة والمستدامة لهذا القطاع الحيوي، لذا فنحن نسعى دائما في تنفيذ مشروعاتنا للحفاظ على موارد المياه وإدارتها وتحقيق الأمن المائي المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر لعام 2030 وأهدافنا الاستراتيجية كشركة مسئولة تعمل دائمًا على تحقيق الاستدامة في جميع مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي التي نقوم بها بما يحد من الأثر البيئي ويضمن رأس المال”.

جاء ذلك خلال مشاركة ABB مصر بالمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف جريجري أن المشروع تضمن تركيب نظام التحكم الموزع المتطور DCS وحلولا لقياس ومراقبة مضخات سحب المياه من نهر النيل بالمعادي وتنفيذ ثلاث روافع تغذية وتركيب 37 غرفة محابس، إضافة الى محطة لمعالجة المياه، كما تم تركيب أكبر شبكة خطوط ارضية لنقل المياه يتم استخدامها لأول مرة في أفريقيا (قطر 2600mm) مزودة بأجهزة لقياس الضغط ومعدل كمية التدفق بمجسات كهرومغناطيسية، وأجهزة تحليل متبقيات الكلور، ووحدات طرفية عن بعد (RTU).

كما يتم ربط محطات الرفع و غرف المحابس مع غرفة التحكم المركزية بالقاهرة الجديدة عن طريق شبكة كبلات الالياف الضوئية بالاضافة الي شبكة الاتصالات اللاسلكية وذلك لضمان الامان والاستمرارية كما تم اضافة منظومة الكشف عن تسرب المياه علي طول المسار من النيل الي القاهرة الجديدة بطول 37 كم. وتعتمد هذه الحلول علي تجميع وتوجيه البيانات الخاصة بالمنشأة بفعالية في داخل منظومة متكاملة بما يعزز سرعة الاستجابة تجاه اي من المتغيرات التي يمكن أن تحدث وتحسين جودة واداء المنشأة ومدى جاهزيتها.

وأضاف جريجيري: ان المشروع تم إنجازه في وقت قياسي، حيث أصبحت الحلول التي نقدمها لا غني عنها في مشروعات البنية التحتية الحيوية وعمليات تطويرالإنتاج، وذلك لأنها توفر رؤية شاملة ووعي مبكر عن أداء المنشأة والمشاكل المحتملة بها، بما يسمح بحلها أو تلافيها في أغلب الاحيان”.