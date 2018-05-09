«ABB»: مصر حققت طفرة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميا للطاقة

عمر سالمقال ناجي جريجيري، المدير التنفيذي لشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، إن مصر أظهرت في الآونة الأخيرة طفرة هائلة في قطاع الطاقة بما أهلها لأن تصبح مركزًا إقليميا للطاقة، ونؤكد مساندة ABB الكاملة لتحقيق هذا الهدف.وأوضح جريجيرى أن الثورة الصناعية الرابعة كأنظمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وحل

عمر سالم

قال ناجي جريجيري، المدير التنفيذي لشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، إن مصر أظهرت في الآونة الأخيرة طفرة هائلة في قطاع الطاقة بما أهلها لأن تصبح مركزًا إقليميا للطاقة، ونؤكد مساندة ABB الكاملة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح جريجيرى أن الثورة الصناعية الرابعة كأنظمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وحلول المركبات الكهربائية، والمعلومات التفاعلية وكيفية توظيفها، ذات أهمية خاصة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف جريجرى أن ABB مصر تستطيع إتاحة هذه التقنيات الرائدة ليس فقط لتعزيز الإنتاجية الصناعية والتنمية الحضرية، ولكن أيضًا للحدِّ من التأثير البيئي وتحقيق الرفاهية والازدهار”.

وتعد ABB الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المستدام، حيث قامت على مدى السنوات الثماني الماضية بتطوير مجموعة من حلول الشحن السريع للسيارات والحافلات والشاحنات، وفي مصر، قامت شركة ABB مؤخرا بتوريد أول جهاز شحن سريع من نوع تيرا T-53 على التيار المستمر إلى واحدة من أولى الشركات التي تعمل على تطوير وتوفير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في مصر، كما يستضيف معرض ABB Ability المجموعة البافارية للسيارات، وكيل إحدى علامات السيارات المتميزة في مصر، حيث استعرضت سيارتها BMWi لأول مرة في مصر.