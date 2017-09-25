ABB مصر تستعد لاقتحام 6 أسواق أفريقية

المال ـ خاصتستعد شركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا العاملة بمجال نقل وتوزيع الكهرباء لاقتحام 6 أسواق أفريقية جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم صادراتها ضمن خططتها التوسعية.قال المهندس ناجى جريجرى، المدير الإقليمى لمجموعة شركات «ABB» فى تصريحات لـ«المـال»، إن الشركة تستهد

المال ـ خاص

تستعد شركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا العاملة بمجال نقل وتوزيع الكهرباء لاقتحام 6 أسواق أفريقية جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم صادراتها ضمن خططتها التوسعية.

قال المهندس ناجى جريجرى، المدير الإقليمى لمجموعة شركات «ABB» فى تصريحات لـ«المـال»، إن الشركة تستهدف اقتحام السوق البوركينية وساحل العاج وليبيريا وسيراليون، بالاضافة إلى إثيوبيا.

وأوضح أن الشركة حصلت على عقود فى دولة سيراليون، وذلك عن طريق تصدير أكشاك ومحولات كهربائية، كاشفاً أن الشركة ستقوم بفتح فرع جديد فى إثيوبيا لتصدير منتجات ABB مصر خلال أسابيع قليلة، وذلك لزيادة حجم صادراتها وأعمالها فى المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السيولة الدولارية تعوق اقتحام بعض الأسواق الأفريقية مثل نيجيريا، وتسعى الشركة حالياً للتركيز على التوسع فى السوق الغانية، عبر زيادة الصادرات وعقد شراكات مع الكيانات العاملة هناك.

فى سياق مختلف، كشف جريجرى أن شركته تتفاوض مع أكثر من 10 كيانات عاملة فى مجال مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وذلك لتوريد منتجات لصالح المشروعات الخاصة بتلك الشركات.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فى سبتمبر 2016 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

وقال جريجرى إن الشركات تكبدت خسائر كبيرة نتيجة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، فقد انخفضت القيمة السوقية لحجم أعمالها للنصف تقريبًا، وأغلبها لم يحقق أرباحاً العام الماضى وبعضها لن يحقق أرباحا العام الجارى،لافتاً إلى أن شركته تسعى لتعويض الخسائر نتيجة التعويم، لا سيما بعد تعاقد الشركة على بعض المشروعات قبل التعويم، وارتفعت قيمة المنتجات دون إجراء أى تعديل لتلك العقود، لافتاً إلى أن الشركة حصلت على تعويض لنحو %30 من الحكومة.

وقال إن الشركة تنتظر الإعلان عن المشروعات والخطة الخاصة بمشروعات تنمية محور قناة السويس، كما أنها تمتلك ورشة لخدمة جميع البواخر الخاصة بشركة قناة السويس وبواخر الشحن، ويمكن نقلها لمنطقة قناة السويس وتوسعاتها حال تنشيط الاستثمارات بالمنطقة.

يذكر أن شركة «ABB» شركة مصرية ويطبق عليها القانون المصرى ونسعى إلى المساهمة فى تطوير الاقتصاد، ويصل إجمالى العاملين بالشركة فى مصر يصل إلى 1800 عامل ومهندس، ونسعى لزيادته.