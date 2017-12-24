ABB مصر تتبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة كهرباء بمستشفى الدمرداش

عمر سالم:أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس.تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية مت



عمر سالم:



أعلنت شركة ABB مصر، التبرع بتكلفة إحلال وتجديد محطة توزيع جهد متوسط ولوحات حلقية جهد متوسط، لصالح مستشفي الدمرداش الجراحي، التابعة لجامعة عين شمس.

تبلغ تكلفة المحطة 1.7 مليون جنيه، ويأتي التبرع كجزء من مسئولية الشركة تجاه المجتمع، وفي إطار خطة مشاركة القطاع الخاص في تلبية متطلبات قطاع التعليم العالي، والارتقاء بمستوى البنية التحتية، وأداء المستشفيات الجامعية.



تعمل المحطة الجديدة باستخدام منتجات أيه بى بى، عالية التقنية، علي زيادة السعة الكهربائية، وتحسين أداء كفاءة الطاقة لاستيعاب زيادة الأحمال بالمستشفى الذي يخدم قرابة 2 مليون مريض بالمجان سنويا.



من جانبه قال محمود المتينى، عميد كلية الطب جامعة عين شمس: “نؤمن بالدور الفاعل والمؤثر للقطاع الخاص في التنمية والتطوير، لذا نحن سعداء بمشاركة ABB في تطوير وتجديد المستشفي الجراحي، الذي يخدم العديد من قطاعات المجتمع المصري.



وأشاد الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات عين شمس باهتمام الشركة، مشبرا إلى إحلال وتجديد وإعادة تأهيل 10 مستشفيات جامعية تابعة لجامعة عين شمس، خلال عامين بمشاركة القطاع الخاص.



وقال ناجي جريجيري، المدير التنفيذي لشركة ABB مصر ، إن الشركة تهدف من المشاركة في هذا المشروع المجتمعي، التأكيد علي مسؤليتها الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة.

يذكر أن شركة ABB تعمل علي مساندة ودعم العديد من مشروعات خدمة المجتمع في مجال التعليم والصحة، وقامت مؤخرا بافتتاح محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 30 كيلو واط لتغذية مبني المكتبة، ومبني الجهد العالي بكلية الهندسة جامعة القاهرة بتكلفة تصل لأكثر من 65 ألف دولار.

كما قامت بافتتاح عيادة المروة الطلابية بمنشية ناصر، التابعة لهيئة التأمين الصحي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة تكاتف للتنمية، كما قامت الشركة بتحديث العيادة وتجهيزها لخدمة أكثرمن 30 مدرسة (42 ألف تلميذ) بمنطقتي الدويقة ومنشية ناصر.

