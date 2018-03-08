ABB تورد أول 12 شاحنًا فائق السرعة للسيارات الكهربائية

المال ـ خاصأعلنت شركة ABBعن خططها لتوريد أول 12 جهاز شحن سريع متعدد المواصفات من طراز Terra 53 إلى «ريفولتا مصر»، خلال مارس الجارى، وهى أول شركة تضع خطة شاملة لإطلاق البنية التحتية للمركبات الكهربائية فى مصر. وقال مصدر مسئول فى ABB مصر فى تصريحات لـ«المـال»، إن

المال ـ خاص

أعلنت شركة ABBعن خططها لتوريد أول 12 جهاز شحن سريع متعدد المواصفات من طراز Terra 53 إلى «ريفولتا مصر»، خلال مارس الجارى، وهى أول شركة تضع خطة شاملة لإطلاق البنية التحتية للمركبات الكهربائية فى مصر.

وقال مصدر مسئول فى ABB مصر فى تصريحات لـ«المـال»، إن الشواحن الجديدة سيتم الانتهاء من توريدها بالكامل خلال الربع الأخير من 2018، موضحا أن أغلب تلك الشواحن سيتم تركيبها فى الطرق الرئيسية كالغردقة والعين السخنة والعلمين، بالإضافة إلى طريق الضبعة والاسكندرية الصحراوى وذلك للتسهيل على المسافرين فى إيجاد أماكن حال نفاد شحن سيارتهم.

وتهدف ريفولتا مصر إلى نشر تكنولوجيا شحن المركبات الكهربائية فى السوق المصرية الواعدة فى أقرب وقت ممكن، ما يمهد الطريق لتجار السيارات والعملاء للاستمتاع بجميع مميزات استخدام المركبات الكهربائية فى جميع أنحاء البلاد.

وقال المصدر إن الشاحن الجديد يعد أول شاحن فائق السرعة فى مصر، ويمكنه شحن السيارة بأسرع وقت ممكن، موضحاً أنه متعدد المواصفاتTERRA 53.

ويمكن تهيئته لشحن حتى ثلاث مركبات من خلال منفذ بقدرة 50 كيلو واط، كما يمكنه تحمل درجات الحرارة حتى أكثر من 55.

ويعد الشاحن مثاليا للاستخدام بأماكن توقف المسافرين على الطرق السريعة ومحطات الوقود، ووكلاء السيارات والمناطق الحضرية المزدحمة، مثل مواقف السيارات العامة.

وكانت ABB من الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا وسائل الانتقال الكهربائية فعلى مدار 8 سنوات، قامت بإبتكار مجموعة متميزة من حلول الشحن السريع لكل من السيارات والحافلات والشاحنات.

كما يتسم الشاحن الجديد TERRA 53 بمواءمته مع مواصفات التصنيع لتكنولوجيا الشحن السريع بما يدعم جميع المركبات الحالية ومركبات الجيل القادم.

وتم تصميم الشاحن الجديد بشكل متعدد الاستخدامات يتواءم بسهولة مع مواصفات كل من CCS CHAdeMO 1.0 وأيضا EN618511 للشحن على التيار المتردد AC

وقال المهندس أحمد رضوان مدير قطاع مغيرات السرعة وتحويل الطاقة، إن ABB أول شركة فى مصر تقدم أفضل تكنولوجيا لشاحن السيارات تيار مستمر فائق السرعة ويأمل أن تكون نقطقة انطلاق لمزيد من التعاون فى هذا المجال لما له من مستقبل واعد فى مصر.

ويتسم شاحنTERRA 53 بخاصية رصد الحالة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد، وقام بتشخيص أكثر من 90 % من حالات الخدمة المقدمة عن بعد، وحل أكثر من 60 % من هذه الحالات دون أى تدخل بموقع الشاحن، ما يوفر كثيرا فى زمن انقطاع الخدمة ووقت السفر والتنقل، وأيضا فى الموارد البشرية والمادية.

وقال محمد مصطفى، الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة ريفولتا مصر، إن قيادة سيارة كهربائية تحمل فى طياتها مسئوليات أخلاقية واجتماعية وبيئية كبيرة، بالإضافة إلى مزاياها الاقتصادية، مضيفاً أن الشركة تعمل بكل جد ولا ندخر أى جهد للمساعدة فى خفض مستويات التلوث البيئى فى مصر.