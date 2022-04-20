«ABB» تنشئ مصنعاً لأنظمة القطارات الكهربائية بتكلفة 180 مليون جنيه

قال المهندس محمد سالم، مدير مصانع شركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا المتخصصة فى إنتاج اللوحات والأنظمة الكهربائية، لأنها بصدد افتتاح مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 180 مليون جنيه.

وأضاف لـ«المال»، أن المكون المحلى فى عملية التصنيع يصل إلى %40، ما يسهم فى تحسين الأسعار ومدة التوريد للمشروعات القومية العملاقة بالسوق المحلية، ومنها المترو والقطار السريع.

وأكد أن المصنع الجديد يحتوى على 15 خطًا، لتصنيع كل اللوحات الكهربائية المعزولة بالغاز والمعروفة بالـ GIS المستخدمة فى بعض المشروعات القومية، منها القطارات السريعة، والوحدات المتحركة العاملة بالكهرباء، موضحًا أنه سيتم توريد %25 من المنتج للسوق المحلية، والباقى لأسواق دول الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستهدف الشركة زيادة قيمة الصادرات على 25 مليون دولار، إجمالى ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.

وأشار «سالم»، إلى أن ABB شاركت فى تنفيذ مشروع القطار السريع بالإمارات، إذ تولت توريد كل أنظمة الكهرباء له بالكامل، متابعًا أنها تسعى للتعاون مع وزارة النقل المصرية، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من مشروعات نقل الركاب تعمل بالكهرباء.

وأكد أن الشركة تدرس حاليًا تطوير شبكات ميناء الإسكندرية وربطها بالدخيلة، موضحًا أن المشروع يستهدف تحويل «الإسكندرية» إلى ميناء رقمى ذكى يعتمد بشكل أكبر على تكنولوجيا المعلومات، على غرار المنفذة فى موانئ إيطاليا، وإنجلترا وفرنسا والنرويج ودبى.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا عدم عمل محركات السفن خلال وجودها بالميناء، والاعتماد على كهرباء هيئة الميناء، وهو ما يقلل من انبعاثات السفن بالميناء بشكل كبير.