ABB : التحول الرقمي والتحكم الآلي لقطاع النفط يعززان فرص الاستثمار

عمر سالم شاركت شركة ABB مصر بمعرض EGYPS 2018 باعتبارها واحدة من الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات والحلول لصناعة النفط والغاز والكيماويات بمصر والعالم، بما يخدم خطط الحكومة المصرية الطموح في إطلاق كامل إمكانيات قطاع النفط والغاز وتعزيز مكانة…

عمر سالم





شاركت شركة ABB مصر بمعرض EGYPS 2018 باعتبارها واحدة من الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات والحلول لصناعة النفط والغاز والكيماويات بمصر والعالم، بما يخدم خطط الحكومة المصرية الطموح في إطلاق كامل إمكانيات قطاع النفط والغاز وتعزيز مكانة مصر بهذا القطاع الحيوي.

قال ناجي جريجيري، العضو المنتدب لشركة ABB مصر وشمال ووسط إفريقيا، إن هناك مواءمة بين ما نقدمه من حلول والاستراتيجية المتكاملة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز إمكانيات وقدرات قطاع البترول بالكامل بحلول عام 2021.

وأضاف جريجيري “إن التحول الرقمي وأنظمة التحكم الآلي الموجهة لقطاع النفط والغاز يعززان من الفرص الاستثمارية بهدف الوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنًا واستدامةً وتحقيق خطط التنمية الاستراتيجية في مصر. فاليوم نستطيع أن نقول إن صناعة النفط والغاز لديها الفرصة لإعادة تعريف حدودها أكثر من أي وقت مضى بفضل التوجه العام لاستخدام أنظمة التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال حلول تسهم في بناء مصر الحديثة”.

وتستعرض “ABB” أحدث الحلول الرائدة في أنظمة التحكم الموزعة: EOW- I3 غرفة التحكم الموسعة والتي تتكون من لوحة القيادة التفاعلية التي تعرض جميع البيانات الحيوية لمنصات النفط والغاز، سواء البحرية أو الارضية، بما يسمح بمراقبة جميع عمليات المواقع عن بُعد وتحليل وعرض البيانات المعقدة بشكل فوري.