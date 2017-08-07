AB group تتعاقد مع سيكو كموزع للهاتف الجديد بالصعيد‎

محمود جمال: كشف أحمد عبد الله، رئيس شركة AB group، أن شركته تعاقدت مع سيكو مصر للإلكترونيات كموزع لهاتف الذكى الجديد المزمع إنتاجه محليأ قبل نهاية العام الحالى. وقال عبد الله لـ"المال" إن الشركة ستتولى تسويق الهاتف فى مدن الصعيد عبر 8 أفرع تقدم أيضا خدمات الصيانة والدعم الفنى للعملاء، موضحأ أن AB

محمود جمال:

كشف أحمد عبد الله، رئيس شركة AB group، أن شركته تعاقدت مع سيكو مصر للإلكترونيات كموزع لهاتف الذكى الجديد المزمع إنتاجه محليأ قبل نهاية العام الحالى.

وقال عبد الله لـ”المال” إن الشركة ستتولى تسويق الهاتف فى مدن الصعيد عبر 8 أفرع تقدم أيضا خدمات الصيانة والدعم الفنى للعملاء، موضحأ أن AB group تراهن بقوة على هذه الخطوة، خاصة أنها أول هاتف يحمل علامة تجارية مصرية.

يُشار إلى أن “سيكو” وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة ميجان الصينية، على هامش زيارة وزير الاتصالات لبكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة أسيوط التكنولوجية، باستثمارات 15 مليون دولار، ضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، لتصنيع أول هاتف بالسوق المحلية، ويستهدف تصدير 65% من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه الـ%35 المتبقية للسوق المصرية.