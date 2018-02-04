AAV تستثمر 5 ملايين دولار فى تطوير خطوط الإنتاج ومراكز الخدمة

أحمد عوضأكد محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية «AAV»، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أن شركته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار، لتطوير خطوط الإنتاج ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال العام الحالى.وقال لـ «المال»، إن شركته، تستهدف زيادة حجم إ

أحمد عوض

أكد محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية «AAV»، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أن شركته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار، لتطوير خطوط الإنتاج ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال العام الحالى.

وقال لـ «المال»، إن شركته، تستهدف زيادة حجم إنتاجها بنسبة %25 خلال 2018، بالتزامن مع زيادة الطلب على السيارات و الموديلات التى تنتجها، بالإضافة إلى سعى عدد من الشركات تجميع طرازاتهم بمصانع «AAV»، كاشفا عن قرب انتهاء المفاوضات مع مجموعة «فيات كرايسلر» العالمية، لتجمع أحد طرازاتها محليا.

وتعتبر الشركة العربية الأمريكية شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، التى تمتلك حصة %51، ومجموعة «كرايسلر – العالمية»، وقد أنتجت عددا من الطرازات لصالحها، مثل العلامة «جيب» الأمريكية ممثلة فى «رانجلر أنليميتد، وجراند شيروكى»، بالإضافة إلى السيارة العسكرية «J8»، كما تنتج أيضا لصالح شركات أخرى، ومنها «تويوتا فورتشنر».

وكشف «أنيس» أن شركته تمكنت من تصنيع 4 آلاف سيارة العام الماضى، رغم التحديات والاضطرابات التى واجهها قطاع صناعة السيارات – ممثلة فى نقص العملة اﻷجنبية، لتدبير استيراد مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع اﻷسعار، وهو ما انعكس على تراجع الطلب على السيارات، وانخفاض مبيعات السوق.

وأشار إلى أن طرازات «جراند شيروكى» و«تويوتا فورتشنر»، قد لعبت الدور الرئيسى فى تعويض خسائر الشركة من تراجع المبيعات، وانخفاض الطاقة الإنتاجية، موضحا أن العربية اﻷمريكية تمكنت من زيادة معدلات إنتاج سيارات «جراند شيروكى» لتتراوح بين 1000 و1500 سيارة سنويا، و رفعت حجم الطاقة الإنتاجية لسيارات «تويوتا فورتشينر» بمختلف فئاتها؛ تزامنا مع إصدار الشكل الجديد، وزيادة الطلب عليها خلال الآونة الأخيرة.

وتابع: إستراتيجية العربية الأمريكية «AAV» – تسير فى اتجاه زيادة حجم الإنتاج سنويا، من خلال تصنيع الموديلات الجديدة لمختلف العلامات التجارية، مؤكدا أن مصانعها لم تعمل بأقصى طاقتها، وتبلغ حاليا 8 آلاف وحدة سنويا.