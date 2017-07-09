« A.M. Best» تؤكد التصنيف الائتمانى لـ«GIG» ممتلكات

المال ـ خاصنجحت المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» فى تأكيد تصنيفها الائتمانى من مؤسسة «A.M. Best» الدولية للعام السابع على التوالى عند مستوى« B++» للتصنيف المالى و«bbb » للائتمانى، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لـ &l

المال ـ خاص

نجحت المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» فى تأكيد تصنيفها الائتمانى من مؤسسة «A.M. Best» الدولية للعام السابع على التوالى عند مستوى« B++» للتصنيف المالى و«bbb » للائتمانى، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لـ «GIG»، إن الشركة أصبحت الوحيدة فى سوق التأمين المصرية المصنفة من وكالتى تصنيف عالميتين هما «A.M. Best » و« موديز».

وأضاف أن مؤسسة التصنيف، أشادت خلال تقريرها بالقوة والمرونة المالية الفائقة لـ «GIG»، بجانب قوة برنامج إعادة التأمين ودقة وكفاءة عملية الاكتتاب وكفاية المخصصات الفنية، وتطور أساليب وإجراءات إدارة الخطر المؤسسي.

وأشار إلى أن تقرير مؤسسة التصنيف، أكد دعم «GIG» الاستثنائى وقدرتها على التعامل الإيجابى مع التحديات، لتحتل المركز الأول على مستوى سوق التأمين المصرية، من جهة فائض الاكتتاب الفنى لسنوات.

ولفت إلى أن تصنيف الدولة يُعد التحدى الوحيد الذى يعوق المجموعة عن رفع تصنيفها الائتمانى، وهو الأمر المتوقع تعديله مستقبلاً فى ظل التطور الاقتصادى الذى تشهده جميع القطاعات، مما ينعكس مستقبلاً على التصنيف الائتمانى للمجموعة، والتى تُعد مؤهلة لرفع تصنيفها، كما تشير الدراسات والقياسات الكمية المعدة من قبل وكالة التصنيف.