نستله مصر شريك الاستدامة فيCreative Industry Summit

أعلنت نستله مصر وكرييتف ساميت Creative Industry Summit عن مشاركتهما في الملتقى المنعقد في الفترة 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، بهدف توجيه الجهود ورفع الوعي بأهمية تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية في مجال المؤتمرات، من خلال تعزيز مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة.

يعتبر كرييتف ساميت المنصة الأساسية والوحيدة للصناعة الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تحتفي بالإنجازات التي تحققت في الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، لتصبح منصة مخصصة للشباب تعمل على دعمهم وتمكينهم وإلهامهم في مختلف المجالات الإبداعية وإقامة حدث سنوي لتبادل الخبرات ووجهات النظر والآراء وفتح فرص جديدة للتعاون في مجالات الدعاية والإعلان وريادة الأعمال والفنون والتصميم والتصوير والتجارة الإلكترونية وصناعة السينما والموسيقى وصناعة المحتوى وغيرها، بالإضافة لنقاشات متخصصة حول الاستدامة البيئية.

وصرح طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان: تسعدنا المشاركة في ملتقى كريتيف اندسترى ساميت Creative Industry Summit كشريك رئيسي للاستدامة، وتتوافق هذه الشراكة مع التزامنا تجاه الاستدامة البيئية وهدفنا الاستراتيجي في الوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، لذا نؤمن بقدراتنا معًا على تحقيق تغيير إيجابي، وتشجيع الابتكار، وقيادة المسيرة نحو مستقبل مستدام.

وأضاف أن نستله مصر تتبنى عدة أنشطة لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، بما في ذلك تنفيذ مشروعات تحسين إدارة المخلفات وتدويرها، كما نسعى للتحول للطاقة المستدامة من مصادر متجددة بنسبة 100% في جميع مصانعنا بحلول عام 2025، كل ذلك وغيره من المبادرات يؤكد على تبنى نستله لممارسات داعمة للاستدامة في كل ما نقوم به من أنشطة، مما يجعلنا شريكًا مثاليًا للملتقى.

وباعتبارها شريكًا رئيسيًا للاستدامة، ستعمل نستله مصر بالتعاون مع ملتقى كريتيف اندسترى ساميت Creative Industry Summit ،على مناقشة التحديات البيئية وطرح الممارسات الناجحة، اعتمادًا على خبرتها الكبيرة في مجال الاستدامة وتواجدها العالمي الواسع.

من جانبها صرحت مي سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف اندسترى ساميت Creative Industry Summit ، قائلة: نحن سعداء بالتعاون مع نستله لتكون شريكا في تعزيز ممارسات الاستدامة بكافة فعاليات كريتيف اندسترى ساميت Creative Industry Summit لما لها من خبرات عالمية واسعة في هذا المجال.

وأشار إلى الحرص على عقد شراكات استراتيجية تساعد في تحقيق رؤيتنا حول تحفيز ودعم صناعة الإبداع، ومع توسع وانتشار الملتقى حرصنا على تقديم بٌعد جديد هذا العام من خلال زيادة الوعي لدى المشاركين بأهمية التحديات البيئية التي نواجهها وأن نلعب دورا فاعلا في مساعدة المجتمع على مواجهة هذه التحديات”.

ستجمع هذه النسخة من الملتقى بداية شراكة هادفة تحقق تغييرًا حقيقيًا نحو عالم مستدام وتخلق تأثيرًا وتغييرًا حقيقيين يعمل كقدوة لإلهام العاملين فى مجال المؤتمرات على تنفيذ الممارسات الناجحة الى تحققت فى القمه هذا العام، حيث ستتعاون نستله مع “ملتقى صناعة الإبداع” وبالشراكة مع شركة مصر إيطاليا التى يقام الحدث فى احد مشاريعها بالقاهرة الجديده، للعمل على تقليل استخدام البلاستيك في أيام الملتقى حيث سيتم جمع أي مادة بلاستيكية مستخدمة وإعادة تدويرها، كما سيكون هناك العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز الوعى لدى الحاضرين ودعوتهم للمشاركة فى جهود الحد من المخلفات، لخفض البصمة الكربونية والوصول لأهداف الاستدامة.

يشار إلى أن شركة نستله مصر شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة نستله إس إيه التي يقع مقرها فى سويسرا، وتواجدت منتجات شركة نستله فى مصر منذ عام 1870.

جدير بالذكر أن ملتقى Creative Industry Summit انطلق عام 2014 كالمنصة الأولى والوحيدة في مصر المتخصصة في مجال الصناعات الإبداعية لتستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، ولأكثر من 9 أعوام.

استطاع الملتقى إثراء الفكر الإبداعى للمشاركين من مصر والشرق الأوسط من خلال تقديم منصة تجمع أبرز الخبراء والمتحدثين في المجال وتوفير التدريب والمحتوى لصياغة مستقبل بفكر إبداعي خلاق قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات عملهم، من خلال استقراء أهم التطورات المستقبلية في مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها في تنمية أعمالهم ومساعدة كافة الفئات من طلاب ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات لتبادل الخبرات والقصص الملهمة والأفكار الإبداعية والتي تحولت لمشروعات على أرض الواقع لتعزيز التفكير الإبداعي بهدف خلق منصة للتواصل والترفيه والتعليم.