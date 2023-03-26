السفير القطري في القاهرة :مصر بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات.. وعقد ملتقي لرجال الأعمال في البلدين

قال سفير قطر في القاهرة سالم مبارك آل شافي فى تصريحات خاصة ل”المال” ، إنه يجري حاليا تنظيم عقد ملتقى لرجال الاعمال القطريين والمصريين ليكون فرصة للتباحث وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وإزالة العوائق التي تقف في سبيل مزيد من التدفق الاستثماري في كلا البلدين.

وأوضح السفير القطرى أنه سيتم مناقشة العديد من الملفات بالمنتدى أبرزها كيفية تيسير منح الـتأشيرات الممنوحة لرجال الأعمال وكبار المستثمرين أو بالنسبة لإخراج أرباح الشركات وتسهيل المعاملات البنكية والمصرفية وكلما كانت الإجراءات سهلة وميسرة كلما كانت هناك رغبة كبيرة للمستثمرين في الاتجاه لمصر .

وأكد مبارك أن مصر تعد بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار وتزخر بالعديد من المجالات والفرص الواعدة للمستثمرين العرب والأجانب

ونوه السفير أن الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر إلى الدوحة كانت مهمة للغاية، تكللت بتوقيع اتفاقية مهمة بين البلدين تتعلق بمنع الازدواج الضريبي والتهرب المالي.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد لقاءات مهمة في زيارته الأخيره التى تم عقدها الشهر الماضى بمرافقة وفد من التمثيل التجارى وعدد من الوزراء ،وقد تم التوافق على تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ، و أكد الطرفان الرغبة المشتركة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها على كافة المستويات.

وأشار السفير القطرى إلى أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة وتوسيع الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة وأن الحكومة المصرية تعمل على إصدار القوانين التي تيسر وتسهل عمليات الاستثمار،والتى تعطي مزيداً من الطمأنة لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية وهذا في حد ذاته كفيل بجذب المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.

وحول أبرز القطاعات التى توفر فرصا جيدة للمستمريين القطريين جاءت قطاعات البنوك والمصارف والتكنولوجيا والاتصالات في المقدمة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.