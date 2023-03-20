أسعار هواتف «سامسونج A14» الاقتصادية تتخطى 8 آلاف جنيه

أرسلت شركة «سامسونج مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة لهواتف «سامسونج جالاكسي A14» المنتمية للفئة الاقتصادية والتى يتم تقديمها عبر فئتين فى السوق المحلية.
ووفقًا لـ«سامسونج»، تخطت أسعار هواتف «جالاكسي A14» حاجز 8000 جنيه للفئة الأعلى.
أسعار هواتف سامسونج جالاكسي A14
|الفئة
|المواصفات
|سعر المستهلك
|الأولى
|سعة 64 جيجا – رام 4 جيجا بايت
|7767
|الثانية
|سعة 128 جيجا – رام 4 جيجا بايت
|8452
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة في مصر بنسبة 36.6% من إجمالى مبيعات القطاع خلال العام الماضى.