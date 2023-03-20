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أسعار هواتف «سامسونج A14» الاقتصادية تتخطى 8 آلاف جنيه

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سعة 128 جيجا - رام 4 جيجا بايت

أسعار هواتف «سامسونج A14» الاقتصادية تتخطى 8 آلاف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

1:40 ص, الأثنين, 20 مارس 23

أرسلت شركة «سامسونج مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة لهواتف «سامسونج جالاكسي A14» المنتمية للفئة الاقتصادية والتى يتم تقديمها عبر فئتين فى السوق المحلية.

ووفقًا لـ«سامسونج»، تخطت أسعار هواتف «جالاكسي A14» حاجز 8000 جنيه للفئة الأعلى.

أسعار هواتف سامسونج جالاكسي A14

الفئةالمواصفاتسعر المستهلك
الأولىسعة 64 جيجا – رام 4 جيجا بايت7767
الثانيةسعة 128 جيجا – رام 4 جيجا بايت8452

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة في مصر بنسبة 36.6% من إجمالى مبيعات القطاع خلال العام الماضى.

المال - خاص

المال - خاص

1:40 ص, الأثنين, 20 مارس 23