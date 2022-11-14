ظهور الأغنيات الرومانسية بشكل عصري.. مواكبة لأذواق الجمهور وبحثا عن الانتشار

طرح بعض نجوم الغناء من مصر والوطن العربي أغنيات جديدة تميزت بطابع رومانسي عاطفي سواء كانت تحمل شكلا موسيقيا ناعما أو ايقاعيا نوعا ما، في محاولة منهم لاعادة الغناء الرومانسي وكلمات الغزل في الغناء بعد أن سادت موجة الأغنيات الايقاعية الصاخبة لفترة طويلة من كثير من المطربين.

فطرح النجم اللبناني وائل جسار أغنية رومانسية حالمة جديدة بعنوان لو تخاصمني إنتاج ألاء لاشين، يعود بها للساحة الفنية بعد فترة.

أيضا عادت النجمة جنات بعد فترة بأغنية جديدة تحمل موضوعا رومانسيا بعنوان “يابختي بيه” مغلفا بشكل موسيقى ايقاعي.

كذلك طرح النجم إيهاب توفيق أغنية جديدة بعنوان “ليكي عندي” حملت كلمات رومانسية بين الحبيبيبن ممزوجة بموسيقى إيقاعية عصرية، تعاون فيها لأول مرة مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.

أكرم عادل : وائل جسار لن يقدم أبدا أغنيات فيها مرادفات غريبة فهو اعتاد تقديم النمط الرومانسي

يرى الموزع الموسيقي أكرم عادل أن كل مطرب يختار الشكل الغنائي والموسيقى المناسب لصوته وشخصيته، فجنات وإيهاب اختاروا أغنيات ايقاعية وكلمات رومانسية نوعا ما مناسبة لأصواتهم.

وأشار إلى أن نوعية هذه الأغنيات من هؤلاء المطربين بهدف مواكبة مايحدث في الساحة الغنائية، وتساهم في انتشارها بحفلات اللايف والمناسبات والأفراح.

واستطرد قائلا أن وائل جسار لن يقدم أبدا أغنيات فيها مرادفات غريبة فهو اعتاد تقديم النمط الرومانسي العاطفي في مسيرته الغنائية حتى لو غاب لفترة طويلة عن المستمع.

اسلام خليل : ارتقاء الفن مرتبط بصورة كبيرة بعلو ذوق المجتمع

وقال الشاعر الغنائي إسلام خليل إنه شيئا مميزا أن تتواجد أصوات مميزة وجميلة مثل ايهاب توفيق ووائل جسار وجنات في السوق ، وتختفي موجة أغاني المهرجانات .

وتابع قائلا إن ارتقاء الفن مرتبط بصورة كبيرة بعلو ذوق المجتمع ، وظهور أمور جميلة في اعلامنا مثل حملة أخلاقنا .

وأضاف خليل أن وجود الفن الراقي سواء بموسم الصيف أو الشتاء حاليا بهذه الأغنيات الرومانسية حتى لو كانت تحمل طابعا إيقاعيا نوعا ما ، يساهم في ارتفاع ذوق الجمهور وإقبالهم على نوعية الأغنيات الجيدة والبعد عن سماع أي موجة غنائية متدنية تظهر في وقت معين وتحاول أن تسيطر على السوق الغنائي .

مها متبولي : جنات تحاول العودة بقوة للساحة الغنائي

بدورها قا لت مها متبولي إن جنات تحاول العودة بقوة للساحة الفنية بعد توقف سنوات بسبب ظروفها الشخصية وزواجها وانشغالها بحياتها الأسرية، بالإضافة لابتعادها تماما عن الجمهور.

وأردفت قائلة إن تقديمها لأغنيات جديدة حاليا أمرا جيدا لتعود للأذهان مرة ثانية بقوة.

ولفتت إلى أن إيهاب توفيق ووائل جسار أغنياتَهم المميزة تحقق صدى جيدا لو دققوا في اختياراتهم الغنائية.