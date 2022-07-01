نُشر!!!!!!!!!!!!!! الصناعات النسيجية تدعم مشاركة 12 شركة في معرض "صناعة بلدنا"

كشف عبدالغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة قررت دعم مشاركة أعضائها في معرض “صناعة بلدنا” بنسبة 100%.

و من المقرر إنطلاق فعاليات معرض صناعة بلدنا خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

عبدالغني الاباصيري

قال الأباصيري في بيان للغرفة، اليوم، إن مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وافق على حجز مساحة 400 متر مربع في المعرض على نفقة الغرفة لمشاركة أعضائها مجاناً، وذلك بهدف دعم الشركات الأعضاء بالغرفة وإبراز جودة وكفاءة قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر وأنها قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.

وأعلن نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه سيتم توزيع المساحة التي حجزتها الغرفة في معرض “صناعة بلدنا” على 12 شركة من الأعضاء مؤكداً أهمية المعرض الذي يتم تنظيمه برعاية رئيس الوزراء ليؤكد دعم الدولة لقطاع الصناعة في الوقت الراهن باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية.

وأضاف أن الهدف من معرض “صناعة بلدنا” عرض ما وصلت إليه الصناعة المصرية من تطور وإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الثمانية الماضية مشيداً بمساندة القيادة السياسية للقطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة وما ترتب عليه من إجراءات وقرارات ستجني الصناعة ثمارها قريباً.