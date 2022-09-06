(منشور) شيرين شهدي : أصول BII البريطانية تسجل حاليًا 7.7 مليار جنيه إسترليني

قالت شيرين شهدي مديرة مؤسسة BII البريطانية في مصر، إن حجم الإصول الإجمالية للمؤسسة وصل خلال الوقت الحالي إلي 7.7 مليار جنيه إسترليني في 1.300 شركة ناشئة .

ولفتت إلي أن استثمارات محطة بينبان للطاقة الشمسية وألفا الطبية و البنك التجاري الدولي، وصندق ازدهار تعد من ضمن قائمة صفقات المؤسسة البريطانية في السوق المحلية .

فيما على جانب أخر قالت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن أبرز الصفقات التي نفذتها المؤسسة في السوق الأفريقية كان استثمارها في صندوق الإعانات في القارة وذلك بالتعاون شريحة أخرى من المستثمرين على الصعيد العالمي.

يُذكر أن شيرين شهدي كانت قد انضمت كمدير للمؤسسة في مصر عام 2020، وتتولى إدارة أعمال BII في السوق المحلية.