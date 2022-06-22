منشور..............وزير الري يبحث مع السفير الدانماركى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري إجتماعاً مع سفيند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور السفير رفيق خليل المستشار السياسي للوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الموارد المائية والري بالسفير، حيث أشار للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية، وتطلعه للقاء ليا فيرميلين الوزيرة الدانماركية المعنية بقطاع المياه في أقرب فرصة لإستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الموارد المائية، وعبر السفير الدانماركى عن شكره للوزير، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والدانمارك.

وإستعرض وزير الري موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة الدانماركية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين، ومشاركة الشركات الدانماركية في المعرض المقام على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأطلع عبد العاطي السفير علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للري الحديث، والتوسع في تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، ودراسة إستخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة الموارد المائية والري، والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات، مشيراً لتطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الدانمارك في هذه المجالات.

محمد عبد العاطي: هناك أهمية للتوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه

وأشار وزير الري للإمكانيات المتميزة المتاحة بالوزارة والمعاهد البحثية فى مجال أنظمة رصد الأمطار والتنبؤ بالسيول، وأهمية هذا الرصد والتنبؤ في تقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة المرونة فى التعامل مع هذه التغيرات، مؤكداً على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه، لافتا لدور شباب الباحثين فى إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.

وتم خلال الإجتماع بحث التعاون بين البلدين في مجال التدريب ورفع القدرات، حيث أشار وزير الري لأهمية تعزيز التعاون بين الجانب الدانماركى والمركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة والذى يُعد أحد المراكز المتميزة التي تعمل علي رفع القدرات في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يقوم بتقديم دورات تدريبية للعديد من المتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية، كما يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.