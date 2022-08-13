منشور مع السيرة الذاتية !!!!!!!!!!! من هو محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى الجديد

أعلن محمد بكر، المتحدث الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربى، أن المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى كان قد شغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب حتى تاريخ تعيينه وزيرًا للدولة للإنتاج الحربى، وذلك خلفًا للدكتور المهندس حسن أحمد عبد المجيد، الذى وافته المنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020.

كما شغل “صلاح الدين” منصب مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الفترة من 4/8/2020 حتى 15/11/2020، وشغل منصب مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع من يناير 2019 حتى أغسطس 2020، وكذا مساعدًا لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة.