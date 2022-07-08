منشور من بدري !!!!!!! أوكرانيا تسجل هبوطا في صادرت الحبوب بنسبة 38.6% موسم 2022-2023

سجلت صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة الأولى من يوليو الجاري، وهو الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، هبوطا بنسبة 38.6 % على أساس سنوي إلى 318 ألف طن، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز الجمعة نقلا عن وزارة الزراعة الأوكرانية.

وصعدت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في الـ 30 يونيو الجاري بنسبة 8.5 % إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الكبيرة قبل غزو روسيا لأوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي.

وهبطت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئها الواقعة على البحر الأسود، التي تعد طريقا رئيسيا للشحن، أُغلقت إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو شملت 249 ألف طن من الذرة و52 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الشعير.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 86 مليون طن في 2021، بسبب خسارة أراض لصالح القوات الروسية وانخفاض عوائد الحبوب.

جهود لإنهاء الأزمة

وتُجرى الآن جهود دولية مكثفة للمساعدة في خروج شاحنات الحبوب الأوكرانية إلى العالم الخارجي، للمساهمة في حل أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح، التي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، معتبرين أن إبحار أول سفينة اليوم تحمل انفراجة لهذه الأزمة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن هناك “مفاوضات صعبة” تجرى لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية، حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب.

ومع اندلاع الحرب في فبراير الماضي، توقفت صادرات الحبوب الأوكرانية، وظلت الشحنات حبيسة المخازن في الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود. في المقابل، تشكو روسيا من عراقيل تعترض سبل صادراتها بسبب العقوبات الغربية.